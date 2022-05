O susto e o choro de Rodrigo Caio na semana da volta ao Flamengo

No empate do Flamengo com o Ceará em 2 a 2 neste sábado (14), a torcida rubro-negra ligou o sinal de alerta com Rodrigo Caio, que deixou o gramado aos prantos com dores no tornozelo.

O zagueiro será reavaliado no Ninho do Urubu nos próximos dias, mas de acordo com Paulo Sousa, o lance pode ter sido apenas um susto.

"Naquele lance, ele levou uma pancada e, pelo que diz, sentiu um estalo. Está um pouco dormente. Penso que no final foi mais um susto do que a lesão em si. Esperando para podermos aliviar, esperamos que tenha sido só um susto", afirmou o treinador português.

Com seis pontos, o Flamengo aparece na 14ª posição do Brasileirão. Agora, a equipe volta a campo na próxima terça-feira (17), contra a Universidad Católica, pela Copa Libertadores.

A volta de Rodrigo Caio aos gramados

Afastado dos gramados desde o dia 3 de dezembro de 2021, Rodrigo Caio voltou a jogar pelo Flamengo na vitória sobre o Altos por 2 a 0, e se destacou atuando nos primeiros 45 minutos.

"Passa um filme na minha cabeça, de tudo que vivi nesses cinco meses. Foi muito difícil, mas já passou. Isso me dá muita alegria e confiança para poder voltar a jogar e me senti saudável, coisa que não sentia há muito tempo. Estou muito feliz. Só tenho a agradecer aos meus companheiros que estiveram do meu lado nesses momentos, ao departamento médico, que fez um trabalho incrível, e minha família, que foi fundamental. Eles estiveram comigo todos os momentos e é só agradecer. Espero ter sequência para voltar ao meu nível, que é o mais importante.", afirmou.