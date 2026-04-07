O suspense chega ao fim... Jogador do Al-Ahli de Jeddah escapa de uma situação perigosa

A comissão técnica do Al-Ahli de Jeddah, liderada pelo alemão Matthias Jaissle, recebeu um relatório sobre um dos principais zagueiros lesionados da equipe.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que os exames médicos realizados no zagueiro brasileiro Roger Ibáñez descartaram a presença de ruptura no músculo isquiotibial.

A mesma fonte indicou que a decisão final sobre a participação de Ibáñez contra o Al-Fayha, na partida antecipada da 29ª rodada da Liga Saudita Roshen, que será disputada na noite de quarta-feira no Estádio da Cidade Esportiva, em Al-Majma'ah, fica a cargo do técnico alemão Matthias Jaissle.

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Jaissle foi obrigado a substituir Ibáñez durante o confronto contra o Damac na última rodada, depois que o jogador sentiu dores na coxa, após retornar de sua participação com a seleção brasileira durante a última pausa internacional.

Está previsto que os jogadores do time de Al-Jadid partam na noite desta terça-feira rumo a Riad e, em seguida, sigam para Al-Majma'a de ônibus, a fim de se prepararem para a partida.

O Al-Ahli ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Liga Roshen, com 65 pontos, cinco pontos atrás do líder Al-Nassr.

O “Al-Raqi” disputará esta partida antes da data originalmente prevista devido aos seus compromissos continentais na Liga dos Campeões da Ásia.