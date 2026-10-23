O Sundowns se juntará à Copa das Confederações? O clube se despede da Liga dos Campeões da África em surpresa estrondosa

O sul-africano Mamelodi Sundowns, atual campeão, deu adeus de forma precoce à Liga dos Campeões da África, após fracassar em superar o angolano Wiliete, que garantiu a vaga na fase de grupos, em uma surpresa estrondosa depois do empate entre as equipes na partida de volta por um gol para cada lado.

Chivaviro Mathews abriu o placar a favor do Sundowns aos 11 minutos, antes que o atacante Mabululu conseguisse marcar o gol de empate para o Wiliete aos 49 minutos, devolvendo o confronto ao ponto de partida e dando à equipe angolana a oportunidade de manter suas chances de classificação.

A partida de ida havia terminado em empate sem gols, e o Wiliete definiu sua classificação à fase de grupos pelo placar agregado dos dois jogos, enquanto o Sundowns recebeu um duro golpe com sua eliminação da competição continental, após não conseguir decidir o confronto apesar da vantagem inicial no jogo de volta.

Com isso, encerrou-se a participação do Sundowns nas competições africanas nesta temporada, depois que a Confederação Africana de Futebol (CAF) eliminou o repescagem que permitia aos clubes eliminados da Liga dos Campeões da África disputarem a Copa das Confederações.

De acordo com o novo regulamento, os 16 clubes vencedores da segunda fase preliminar da Copa das Confederações se classificam diretamente para a fase de grupos, sem disputar confrontos adicionais contra as equipes eliminadas da Liga dos Campeões, o que significa o fim da caminhada continental do Sundowns sem a oportunidade de transitar para a segunda competição.