O Liverpool anunciou oficialmente a contratação do atacante francês Bradley Barcola, vindo do Paris Saint-Germain, em uma negociação de peso que reforça o setor ofensivo da equipe e coloca à disposição do técnico Andoni Iraola um dos talentos ofensivos mais destacados do futebol europeu.

De acordo com fontes da rede "ESPN", o valor garantido da negociação chegou a 106 milhões de libras esterlinas, com possibilidade de aumento para 123 milhões caso sejam atingidas as metas ligadas ao desempenho do jogador, enquanto Barcola assinou um contrato de 5 anos com o Liverpool.

Barcola, de 23 anos, tornou-se a segunda contratação mais cara da história do Liverpool, atrás do atacante Alexander Isak, que se juntou ao clube no verão passado, vindo do Newcastle United por 125 milhões de libras esterlinas.

Barcola era, havia muito tempo, um alvo prioritário do Liverpool, e o próprio jogador se manteve firme no desejo de se transferir para Anfield, recusando-se a analisar outras opções durante o verão, diante de sua vontade de deixar o Paris Saint-Germain em busca de uma maior chance de atuar.

Barcola em busca de mais espaço

Apesar de seu papel de destaque nos sucessos do Paris Saint-Germain nos últimos anos, a forte concorrência dentro do setor ofensivo levou Barcola a pensar em partir, depois que conquistar uma vaga fixa de titular de forma regular passou a ser mais difícil.

O ponta francês disputou 49 partidas na temporada passada, nas quais marcou 13 gols e deu 7 assistências, além de ter disputado 8 jogos pela seleção da França na Copa do Mundo, nos quais anotou 3 gols.

Durante seu período no Paris Saint-Germain, Barcola foi campeão do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa duas vezes consecutivas, antes de decidir viver uma nova experiência na Premier League.

Meu sonho é vencer o Campeonato Inglês

Barcola vestirá a camisa de número 29 no Liverpool e expressou sua grande felicidade por concretizar a transferência para o clube inglês.

Ele disse ao site oficial do Liverpool: "É uma grande honra jogar pelo Liverpool. Estou extremamente feliz".

E acrescentou: "Demorou bastante tempo, mas estou muito feliz hoje por jogar pelo Liverpool, e tudo o que desejo é estar em campo e participar das partidas".

E prosseguiu: "Espero conquistar grandes feitos, e o primeiro deles é vencer a Premier League, que é um dos maiores sonhos da minha vida".

E concluiu: "Almejo alcançar isso e permanecer neste time a longo prazo, e por isso assinei um contrato de longa duração, e espero conseguir".

Barcola tornou-se a terceira contratação em definitivo do Liverpool durante o verão, depois de Victor Muñoz e Jeremie Frimpong, enquanto Ronald Araújo se juntou à equipe por empréstimo de uma temporada, vindo do Barcelona.

Por outro lado, não se espera que o Liverpool feche novas contratações para o time principal antes do fechamento da janela de transferências, a menos que ocorra uma saída inesperada, diante do interesse do Manchester City em contratar Cody Gakpo, que ocupa a posição de ponta-esquerda preferida de Barcola.