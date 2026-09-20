Iván Fresneda, o jovem lateral do Sporting de Lisboa, recebeu uma convocação surpresa para a seleção principal da Espanha, depois que o técnico Luis de la Fuente decidiu incluí-lo para suprir a ausência de Pedro Porro, durante as próximas partidas da Liga das Nações da Europa.

A convocação de Fresneda, de 21 anos, veio poucas horas após sua atuação com o Sporting diante do Arouca, em um jogo que terminou empatado por 2 a 2, apesar de sua contribuição no segundo gol de sua equipe, ao dar a assistência para o tento de Luis Suárez, antes de a missão do Sporting se complicar com a expulsão do zagueiro belga Zeno Debast.

A convocação de De la Fuente representa um momento importante na trajetória de Fresneda, nascido em Madri no dia 28 de setembro de 2004, que começou sua caminhada na academia do Cojuorna, antes de passar por diversos clubes e equipes de base, entre eles EFM Boadilla, Real Madrid, Leganés e Valladolid.

O lateral espanhol chamou a atenção do Sporting de Lisboa durante sua passagem pelo Valladolid, levando o clube português a garantir seus serviços no verão de 2023 por 9 milhões de euros, depois de o jogador também ter sido alvo de interesse do Barcelona.

Fresneda fazia parte dos planos da seleção sub-21 da Espanha, tendo sido convocado pelo técnico David Gordo para disputar os confrontos contra Finlândia, San Marino e Romênia, pelas eliminatórias para a Eurocopa sub-21, antes de ser promovido à seleção principal para suprir a ausência de Pedro Porro.

Assim, Fresneda recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, em um passo que representa o maior reconhecimento até agora em sua carreira, colocando-o diante da chance de estrear pela "La Roja" durante a atual data Fifa.