A Espanha garantiu sua classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória difícil sobre a Bélgica (2 a 1) na noite da última sexta-feira, nas quartas de final, graças a um gol decisivo marcado pelo reserva Alberto Merino aos 88 minutos, marcando assim um confronto com a França na próxima terça-feira, em uma partida acirrada.
A partida contou com uma atuação resistente da Bélgica, que sofreu com a ausência de Yuri Tielemans no último minuto, sendo substituído por Hans Vanaken, o experiente meio-campista do Club Brugge; mas isso não impediu que os Diabos Vermelhos oferecessem forte resistência diante do principal favorito ao título.
A Espanha abriu o placar aos 30 minutos por meio de Fabián Ruiz, que aproveitou o rebote do goleiro belga Thibaut Courtois após um chute de Dani Olmo para mandar a bola para o fundo da rede, após um cruzamento preciso de Pedro Porro, lançado por Lamine Yamal pela lateral direita.
Poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, De Ketelaere empatou para a Bélgica (41º minuto) com uma cabeçada forte após cruzamento de Castagne, marcando o primeiro gol contra a Espanha desde o início do torneio, após 650 minutos de defesa impenetrável.
O segundo tempo foi marcado por uma pressão contínua da Espanha, mas a Bélgica quase assumiu a liderança com um chute forte de De Kuiper que passou rente à trave aos 55 minutos, antes que o técnico Luis de la Fuente colocasse Pedri e Ferran Torres em campo para dinamizar o ataque.
A Bélgica sofreu um duro golpe aos 72 minutos com a saída de seu goleiro estrela, Thibaut Courtois, lesionado na coxa; ele deixou o campo chorando e foi substituído por Sin Lamens, goleiro do Manchester United, em uma mudança que teve impacto decisivo no rumo da partida.
De la Fuente colocou Nico Williams e Merino em campo na tentativa de quebrar o impasse, e a resposta veio rapidamente: Merino aproveitou um rebote de Lamens após um chute forte de Kobarsi na entrada da área para mandar a bola para o fundo da rede (88º minuto), garantindo à Espanha a valiosa classificação.
Com essa vitória, a Espanha dá continuidade à sua sólida campanha no torneio e enfrenta a França na semifinal na próxima terça-feira, em um confronto entre dois gigantes europeus que buscam chegar à final.