O clube Al Ittihad iniciou suas contratações estrangeiras durante a atual janela de transferências de verão vindas do clube português de Cristiano Ronaldo, capitão do rival tradicional Al Nassr.

O jornal saudita "Al Riyadiah" afirmou que o senegalês Dion Lopy, meio-campista do Almería, da Espanha, assinou os contratos de sua transferência para o clube Al Ittihad, nesta quarta-feira.

O jornal explicou que Lopy assinou um contrato válido pelas próximas 4 temporadas, com término em 2030, e que o negócio será fechado por 13 milhões de euros, pagos pelo clube Al Ittihad em diversas parcelas.

O meio-campista senegalês é considerado a primeira das novas contratações estrangeiras do Al Ittihad no atual mercado de verão, já que o clube havia acionado a cláusula de compra no contrato de seu zagueiro camaronês Stéphane Keller, que estava emprestado pelo Limassol, do Chipre.

O curioso é que a primeira contratação estrangeira do Al Ittihad veio do clube do qual Cristiano Ronaldo detém 25% das ações, no momento em que seu clube, o Al Nassr, se mostra incapaz de fechar qualquer contratação de verão até o presente momento.

Dion Lopy será o substituto do meio-campista brasileiro Fabinho, que deixou a equipe em razão do término de seu contrato após o fim da temporada passada.

Dion Lopy tem 24 anos e atua principalmente na posição de volante, além de se sair bem também na posição de primeiro volante, o que reforça as opções da equipe naquela região do campo.

O senegalês joga pelo Almería desde 2023, quando chegou ao clube vindo do Stade de Reims, tendo disputado 105 partidas, nas quais conseguiu marcar 4 gols e dar 6 assistências.