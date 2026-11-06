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Oliver Maywurm
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O Stuttgart precisa temer a saída de seu treinador? Sebastian Hoeneß aparentemente é muito prestigiado por um gigante em crise

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Sebastian Hoeneß, técnico do VfB Stuttgart, aparentemente está no topo da lista de "treinadores na sombra" do Manchester United.

Segundo o Independent, Hoeneß é muito bem avaliado pelos dirigentes de Old Trafford, que procuram alternativas ao atual treinador, Michael Carrick, cujo cargo está ameaçado.

O jornal britânico, porém, ressalta que tirar Hoeneß do Stuttgart exigiria um grande esforço, inclusive financeiro. O técnico de 44 anos, que assumiu o VfB na primavera de 2023, em meio à luta contra o rebaixamento, e agora disputa a Champions League com a equipe pela segunda vez, tem contrato com o clube até 2028. Para contratar Hoeneß, o United teria, portanto, de pagar uma multa rescisória possivelmente elevada.

Real Madrid teria demonstrado interesse em Sebastian Hoeneß na primavera

O sobrinho de Uli Hoeneß, figura influente do Bayern, já foi associado diversas vezes a grandes clubes europeus graças ao excelente trabalho no VfB. Na primavera, o Real Madrid teria sido um dos clubes a demonstrar interesse nele. "Isso não me afeta tanto", disse Hoeneß na época, mostrando-se pouco impressionado com as especulações sobre o Real.

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Cerca de um ano antes, logo após especulações sobre o interesse de clubes alemães de peso, como Borussia Dortmund e RB Leipzig, ele assinou um novo contrato com o Stuttgart. Hoeneß se sente muito bem no clube, pelo qual atuou nas categorias de base.

Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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O United, por sua vez, vive mais uma temporada turbulenta. Carrick assumiu o comando no início do ano, após a demissão de Ruben Amorim, e teve muito sucesso de início, levando os Red Devils à Champions League. Mas, nesta temporada, a crise voltou com força à parte vermelha de Manchester, e o cargo de Carrick agora está seriamente ameaçado.

Carrick pode deixar o Manchester United apesar da virada contra a Roma?

É possível que ele já tivesse sido demitido antes da vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, durante a semana, que trouxe alívio ao clube. Segundo o Independent, porém, os dirigentes do United estão muito indecisos sobre quem seria um substituto adequado e disponível.

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O ex-técnico do Newcastle Eddie Howe não é tão bem avaliado quanto se imaginava, enquanto também haveria dúvidas internas sobre a adequação do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsman ao cargo. O mesmo valeria para Fabian Hürzeler, que atualmente faz um trabalho de muito sucesso no Brighton & Hove Albion. Nesse caso, a multa rescisória provavelmente muito alta também seria um problema.

Resta saber se a vitória sobre a Roma, após uma virada impressionante, terá um efeito duradouro sobre o futuro de Carrick em Old Trafford. Para isso, seria necessário um resultado expressivo na Premier League, em que o United enfrenta o Aston Villa no domingo. Após nove rodadas, a equipe de Carrick ocupa a 17ª posição, imediatamente acima da zona de rebaixamento.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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