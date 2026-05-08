A maior (e, esperamos, a melhor) Copa do Mundo de todos os tempos está sendo realizada na América do Norte neste verão, com 104 jogos disputados em apenas 39 dias.

A demanda por ingressos tem sido astronômica, mas quem ainda sonha com uma experiência de futebol inesquecível não deve perder as esperanças.

Embora os ingressos para os jogos da Copa do Mundo ainda possam ser adquiridos pelos canais oficiais, outras opções, incluindo a compra no mercado secundário em sites de terceiros como o StubHub, também estão disponíveis, o que pode aumentar suas chances de garantir lugares nos jogos de sua escolha.

Deixe o GOAL te dar todas as informações sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e o que o mercado secundário tem a oferecer.

Devo comprar ingressos no StubHub?

Vendedores terceirizados também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis. O StubHub é um dos maiores mercados secundários de ingressos do mundo, com muitos compradores e vendedores optando por usar a plataforma por benefícios específicos.

Resumindo: sim, o StubHub é uma empresa legítima com a Garantia FanProtect.

Mas lembre-se: tecnicamente, a FIFA não autoriza a revenda por terceiros. No entanto, embora os termos da FIFA estabeleçam que os ingressos não são transferíveis fora de sua plataforma, a realidade dos grandes torneios é que dezenas de milhares de torcedores conseguem ingressos por meio de sites de revenda.

Veja abaixo tudo o que você precisa saber.

Vantagens de usar o StubHub para ingressos da Copa do Mundo

Acesso a jogos de destaque: com alguns dos jogos mais esperados da Copa do Mundo esgotados ou quase lotados pelos canais oficiais, o StubHub oferece aos torcedores outra chance de assistir aos jogos que desejam.

com alguns dos jogos mais esperados da Copa do Mundo esgotados ou quase lotados pelos canais oficiais, o StubHub oferece aos torcedores outra chance de assistir aos jogos que desejam. Ofertas de última hora: vale a pena acompanhar regularmente o site da StubHub, pois os torcedores podem encontrar algumas pechinchas. À medida que o dia da partida se aproxima, alguns vendedores podem querer se livrar dos ingressos da Copa do Mundo e baixar os preços abaixo do valor de face.

vale a pena acompanhar regularmente o site da StubHub, pois os torcedores podem encontrar algumas pechinchas. À medida que o dia da partida se aproxima, alguns vendedores podem querer se livrar dos ingressos da Copa do Mundo e baixar os preços abaixo do valor de face. Garantia FanProtect: a StubHub garante que seus ingressos serão válidos e chegarão a tempo para o evento. Se surgir algum problema, eles prometem encontrar ingressos substitutos equivalentes ou emitir um reembolso total.

Fatores a considerar ao comprar ingressos no StubHub

É claro que vale sempre a pena ser cauteloso ao comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no mercado secundário.

Considerações importantes incluem:

Verifique anúncios e informações específicas: evite comprar ingressos genéricos da “Categoria X”. Escolha anúncios que mostrem explicitamente os números exatos do assento, da fileira e da seção e certifique-se de que o vendedor use o recurso oficial de transferência de ingressos da FIFA ao transferir o ingresso diretamente para sua conta da FIFA.

evite comprar ingressos genéricos da “Categoria X”. Escolha anúncios que mostrem explicitamente os números exatos do assento, da fileira e da seção e certifique-se de que o vendedor use o recurso oficial de transferência de ingressos da FIFA ao transferir o ingresso diretamente para sua conta da FIFA. Preços inflacionados: Embora você possa conseguir algumas pechinchas de última hora, se estiver interessado em comprar ingressos para uma das partidas de destaque da Copa do Mundo, provavelmente terá que pagar mais do que o valor nominal original.

Embora você possa conseguir algumas pechinchas de última hora, se estiver interessado em comprar ingressos para uma das partidas de destaque da Copa do Mundo, provavelmente terá que pagar mais do que o valor nominal original. Atraso na entrega dos ingressos: Alguns vendedores podem transferir os ingressos até mesmo no dia do evento. Isso pode causar certa ansiedade aos compradores, mesmo que a venda seja coberta pela garantia da StubHub.

Como evitar golpes no StubHub

Comprar ou vender no StubHub requer muita atenção para evitar golpes e situações estressantes.

Fique atento ao seguinte em relação aos ingressos para a Copa do Mundo:

Ingressos “em papel”: os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 são exclusivamente digitais. Nunca aceite ingressos em papel ou impressões em PDF.

os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 são exclusivamente digitais. Nunca aceite ingressos em papel ou impressões em PDF. “Capturas de tela”: Nunca aceite uma captura de tela de um ingresso ou de um código QR; eles costumam ser usados para fraudes.

Nunca aceite uma captura de tela de um ingresso ou de um código QR; eles costumam ser usados para fraudes. Formas de pagamento incomuns: nunca pague por transferência bancária ou criptomoeda. Use pagamentos seguros com cartão de crédito pela plataforma StubHub.

Por que o vendedor da StubHub ainda não transferiu meu ingresso?

Em maio de 2026, muitos vendedores ainda não tiveram seus ingressos “desbloqueados” pela FIFA.

A FIFA costuma liberar o botão “Transferir” em etapas.

Se uma partida for no final de junho, o vendedor talvez não consiga transferir fisicamente o ingresso até o início de junho.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no StubHub?

Comprar ingressos para a Copa do Mundo no StubHub envolve selecionar uma partida, efetuar o pagamento e aceitar a transferência por meio de um e-mail temporário ou diretamente na sua conta da FIFA. Veja o processo passo a passo:

Passo 1: Compre no StubHub

Crie uma conta no StubHub

Pesquise a partida que você deseja assistir por cidade, data ou time

Selecione o anúncio do seu ingresso e prossiga para a tela de finalização da compra

Pague com seu cartão de crédito/débito, PayPal ou outras carteiras digitais

Passo 2: Configure sua conta oficial da FIFA

Acesse o portal oficial de ingressos em FIFA.com/tickets

Crie um FIFA ID usando exatamente o mesmo endereço de e-mail que você usou para sua conta no StubHub. Isso é fundamental para que a transferência seja validada.

Passo 3: Aguarde até que o vendedor inicie a transferência

Seja paciente. Muitas vezes, os vendedores só recebem acesso para compartilhar os ingressos da FIFA bem perto da data do jogo

Verifique seu e-mail. Você receberá uma notificação da StubHub quando o vendedor iniciar a transferência dos ingressos

Passo 4: Aceite os ingressos pela FIFA

Faça login na sua conta oficial em FIFA.com/tickets

Acesse o painel de ingressos ou a seção Revenda/Troca

Encontre a notificação de transferência pendente (ela indicará que outro usuário enviou ingressos para você)

Aceite os ingressos para que eles sejam oficialmente transferidos para sua conta pessoal da FIFA

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Como comprar ingressos oficiais para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025. A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Uma observação importante para quem compra ingressos no mercado de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem surgir esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos no mercado de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos forem disponibilizados e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência