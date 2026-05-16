O Sporting garante vaga na Liga dos Campeões; o Benfica encerra a temporada invicto em terceiro lugar

Todas as vagas europeias já foram decididas na Liga Portugal. Todos os olhos estavam voltados para o Benfica e o Sporting, que ainda disputavam o segundo lugar. No fim, o Sporting levou a melhor (3 a 0) e garantiu uma vaga na Liga dos Campeões. Se isso significará uma participação nas eliminatórias ou uma classificação direta, dependerá dos resultados em outras partidas da Europa. O Benfica encerra a temporada invicto após uma vitória por 1 a 3 sobre o Estoril Praia.
Estoril Praia – SL Benfica (1-3)
O Benfica começou com muita intensidade e já estava na frente aos dez minutos. Richard Ríos marcou o primeiro gol. Após um belo cruzamento, Andreas Schjelderup conseguiu encontrar seu marcador direto e cruzar a bola. Ríos então deslizou para empurrar a bola para o gol: 0 a 1.
Em vinte minutos, o Benfica ampliou para 0 a 2 e até 0 a 3. Alexander Bah dobrou o placar depois que Tomás Araújo desviou de cabeça o escanteio cobrado por Ríos para o segundo poste. Bah teve facilidade para empurrar a bola para o gol. Rafa Silva deu o golpe final apenas um minuto depois. Com um chute rasteiro certeiro, ele enganou Joel Robles no canto oposto: 0-3.
Nos acréscimos, Peixinho ainda salvou a honra. Com um belíssimo chute de longa distância, ele colocou o Estoril no placar: 1 a 3.
Como a equipe de José Mourinho venceu, o Benfica é o quinto time a terminar o campeonato português invicto. No entanto, os quatro antecessores foram todos campeões. O Benfica encerra a temporada em terceiro lugar.
Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)
Enquanto o Benfica tinha uma vantagem confortável, o placar em Lisboa permanecia inicialmente em 0 a 0. Isso mudou rapidamente quando Pedro Gonçalves cobrou um escanteio na segunda trave. Quaresma estava completamente livre e cabeceou para o fundo da rede: 1 a 0.
Luis Suárez marcou o segundo gol da partida, seu 28º da temporada. Com um pouco de sorte, a bola chegou aos pés do artilheiro, que acertou em cheio na bola quicando e mandou para o canto inferior direito. Aos 93 minutos, o Sporting ainda teve motivos para comemorar. Morten Hjulmand marcou o 3 a 0. Com a vitória, o Os Leões terminou em segundo lugar na Liga Portugal.
O segundo lugar normalmente garante uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões, mas este ano ainda pode significar uma classificação direta. Para isso, o Sporting depende do Aston Villa. Se o The Villans terminar em quarto lugar na Premier League e vencer a Liga Europa, o Sporting se classifica diretamente para a fase principal. O Benfica terá que disputar as eliminatórias da Liga Europa.