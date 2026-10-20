Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Traduzido por

O Spezia de Turati voa e abre oito pontos de vantagem sobre o Ravenna: o Grupo B da Série C já acabou?

Spezia

O Spezia de Marco Turati também venceu fora de casa o Ravenna, segundo colocado do Grupo B da Série C, e abriu oito pontos de vantagem justamente sobre a equipe da Romanha, graças ao gol de Kaleb Jimenez, meia de criação que chegou do Catania no verão e mais um acerto no mercado do diretor técnico Guido Angelozzi, que montou um elenco quase inalcançável para a divisão. A equipe da Ligúria voa: antes mesmo de completar um quarto do campeonato, já tem uma vantagem enorme sobre o ex-Mandorlini e a Reggiana, derrotada por 1 a 0 no Giglio.


NÚMEROS DE LÍDER - O técnico do Spezia já havia antecipado a evolução do jogador antes da viagem à Romanha: "Ele vem treinando muito bem neste período e está evoluindo bastante". Jimenez se junta a um setor ofensivo que já era de altíssimo nível, com o capitão Mazzocchi, Zilli e Limonelli completando um ataque que marcou 18 gols, enquanto a equipe sofreu apenas quatro.


São nove vitórias, um empate e nenhuma derrota em dez rodadas, um domínio que pode encerrar prematuramente a disputa no Grupo B da Série C, já que Ravenna e Reggiana pareciam ser os adversários mais fortes, mas ambos já foram derrotados em casa.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google