O Spezia de Turati voa e abre oito pontos de vantagem sobre o Ravenna: o Grupo B da Série C já acabou?

O Spezia de Marco Turati também venceu fora de casa o Ravenna, segundo colocado do Grupo B da Série C, e abriu oito pontos de vantagem justamente sobre a equipe da Romanha, graças ao gol de Kaleb Jimenez, meia de criação que chegou do Catania no verão e mais um acerto no mercado do diretor técnico Guido Angelozzi, que montou um elenco quase inalcançável para a divisão. A equipe da Ligúria voa: antes mesmo de completar um quarto do campeonato, já tem uma vantagem enorme sobre o ex-Mandorlini e a Reggiana, derrotada por 1 a 0 no Giglio.





NÚMEROS DE LÍDER - O técnico do Spezia já havia antecipado a evolução do jogador antes da viagem à Romanha: "Ele vem treinando muito bem neste período e está evoluindo bastante". Jimenez se junta a um setor ofensivo que já era de altíssimo nível, com o capitão Mazzocchi, Zilli e Limonelli completando um ataque que marcou 18 gols, enquanto a equipe sofreu apenas quatro.





São nove vitórias, um empate e nenhuma derrota em dez rodadas, um domínio que pode encerrar prematuramente a disputa no Grupo B da Série C, já que Ravenna e Reggiana pareciam ser os adversários mais fortes, mas ambos já foram derrotados em casa.