Com a venda definitiva de Sivert Mannsverk ao Sparta de Praga, o Ajax arrecada 3,5 milhões de euros. A informação foi divulgada por Mike Verweij, em nome do jornal De Telegraaf.

Na tarde de sábado, o Ajax anunciou publicamente a transferência de Mannsverk. No entanto, o clube de Amsterdã não divulgou o valor da transação.

Já estava claro que o Sparta Praga havia desistido da opção de compra prevista em seu contrato, pois prevalecia a convicção de que Mannsverk poderia ser contratado por um valor menor. Esse valor acaba de ser confirmado em 3,5 milhões de euros.

Com bônus, esse valor pode subir ainda mais, segundo Verweij. Isso é bem menos do que os 6 milhões de euros pelos quais Sven Mislintat o trouxe para Amsterdã em 2023, mas o diretor técnico Jordi Cruijff aceita isso de bom grado.

Verweij informa, de fato, que Mannsverk, “segundo fontes”, já ganhava mais de um milhão de euros por temporada no Ajax há três temporadas. Agora que o meio-campista norueguês saiu da folha de pagamento, surge mais espaço para possíveis reforços.

Além disso, Mannsverk já não tinha mais futuro algum no Ajax. No total, ele disputou dezoito partidas pelo time de Amsterdã.

No Sparta de Praga, Mannsverk foi, na última temporada, principalmente um jogador de rodízio sob o comando do técnico Brian Priske. Ele ficou em campo por 1.569 minutos, distribuídos por 27 partidas oficiais.