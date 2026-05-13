René Hake é um candidato sério para suceder Maurice Steijn no Sparta, segundo o Algemeen Dagblad. O assistente técnico de Robin van Persie parece que vai deixar o Feyenoord no próximo verão, de qualquer forma.

No Feyenoord, já se leva em conta há algum tempo o interesse de outros clubes em Hake. Said Bakkati, braço direito de Steijn no Sparta, está, por sua vez, na mira para reforçar a comissão técnica do Feyenoord.

Hake foi contratado no ano passado como assistente técnico quando Van Persie foi nomeado. Anteriormente, o técnico natural de Drenthe foi treinador principal do FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht e Go Ahead Eagles.

Na temporada passada, Hake esteve por um curto período sob contrato com o Manchester United, onde auxiliava Erik ten Hag. Após a demissão de seu estimado amigo do futebol, ele também deixou rapidamente o Old Trafford.

No Sparta, Hake pode voltar a assumir a responsabilidade final. O clube está em busca de um novo treinador principal depois que ficou claro que Paul Simonis não está disponível para suceder Steijn.

Além de Hake, Rogier Meijer continua sendo um candidato importante na lista do Sparta. Ele comandou o time do NEC por muitos anos.

O Sparta entra em campo no domingo contra o Excelsior. Os rotterdames ainda podem se classificar para as eliminatórias para as competições europeias.