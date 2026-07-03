O sorriso volta ao rosto de Ancelotti após um importante desdobramento na pré-temporada no Brasil

A comissão técnica da seleção brasileira recebeu uma notícia animadora e há muito esperada, após o retorno do ponta do Barcelona, Raphinha, para participar parcialmente dos treinos coletivos da “Seleção”, em meio a grandes esperanças de que ele possa se juntar ao time nas quartas de final da Copa do Mundo, caso seu país se classifique.

O retorno do astro brasileiro trouxe de volta o sorriso ao rosto do técnico Carlo Ancelotti durante o último treino, após dias difíceis vividos pela seleção devido à lesão de Lucas Paquetá e às dúvidas que pairavam sobre a disponibilidade de vários jogadores.

Rafinha deu o passo mais importante em sua recuperação ao voltar a pisar no gramado ao lado dos companheiros, e, embora sua ausência na próxima partida contra a Noruega, nas oitavas de final, já esteja confirmada, a comissão médica estabeleceu para ele uma meta clara: prepará-lo totalmente para uma possível partida nas quartas de final contra o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

O ponta do Barcelona recebeu uma recepção calorosa de seus companheiros de equipe antes do início do treino em Nova Jersey, onde eles formaram um tradicional corredor de honra em meio a aplausos entusiásticos.

Em seguida, o jogador participou normalmente do aquecimento e dos primeiros exercícios com a bola, antes de se separar do grupo para realizar treinos específicos de baixa intensidade sob a supervisão dos preparadores físicos, a fim de concluir a fase final da recuperação.

De acordo com informações vindas do campo de treinamento do Brasil, segundo o jornal espanhol “Marca”, o plano traçado pela equipe médica para Ravinia corresponde exatamente ao caminho seguido por seu companheiro Neymar há duas semanas; o qual se baseia, em primeiro lugar, na integração gradual ao grupo, seguido pelo aumento da carga física, até que seja dada a autorização para jogar assim que não haja mais risco de recidiva da lesão.

O jornal espanhol confirmou que a delegação brasileira se recusa totalmente a arriscar o jogador, tendo sido descartada a ideia de apressar seu retorno contra a Noruega nas oitavas de final, já que a prioridade máxima atualmente é superar essa fase primeiro e garantir a presença de Rafinha como um dos trunfos nas quartas de final.