O sorriso de Brian Brobbey revela tudo sobre o andamento da grande transferência para o Bayern de Munique

Brian Brobbey estaria na mira do Bayern de Munique, segundo noticiou o The Independent na semana passada. Em entrevista à Viaplay, o jogador com dez convocações para a seleção holandesa é questionado sobre o boato.

“É sempre bom quando um grande clube se interessa, mas eu nem ouvi nada”, ri Brobbey. “Então, eu não saberia dizer.”

O entrevistador Koen Weijland pergunta então se Brobbey consideraria, de alguma forma, voltar a morar na Alemanha, tendo em vista sua aventura anterior, que acabou sendo um fracasso, no RB Leipzig. “Não sei”, responde Brobbey, sem acrescentar mais nada.

Segundo Brobbey, uma transferência está totalmente fora de questão e ele está, na verdade, bem à vontade na Inglaterra. “Quando cheguei aqui, tudo era novo e eu ainda não estava totalmente em forma. Eu tinha jogado pouco no Ajax. Então, tive que trabalhar principalmente na minha condição física, inclusive com participações como reserva e nos treinos.”

“Cresci muito nesse aspecto. E também amadureci em campo”, afirma Brobbey, que recentemente recebeu um belo elogio de Thierry Henry. “Isso é ótimo, claro. Quando uma lenda como ele diz isso, dá uma sensação boa. Aí você sabe que está no caminho certo.”

Brobbey enfatiza que o foco agora está totalmente voltado para os últimos jogos da temporada, mas depois disso também está por vir a Copa do Mundo com a seleção holandesa. Normalmente, Brobbey sempre faz parte da convocação do técnico Ronald Koeman.

Brobbey não se atreve a dizer se realmente tem chances de se tornar o atacante titular. “Isso seria, claro, muito especial. É algo com que todo jogador sonha. Mas primeiro temos que terminar bem esta temporada, depois veremos”, conclui ele.