O sonho se transformou em pesadelo... Luto na imprensa tunisiana após a eliminação precoce da Copa do Mundo

Um clima de indignação e frustração tomou conta da mídia tunisianaapós a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026, na sequência da goleada sofrida contra o Japão (4 a 0), na manhã deste domingo, em Monterrey, no México.

Após a derrota para a Suécia por 5 a 1 na primeira rodada, as “Águias de Cartago” sofreram mais uma derrota contra o Japão, sendo oficialmente eliminadas da competição antes mesmo de disputarem sua terceira e última partida da fase de grupos contra a Holanda, o que causou grande decepção aos torcedores e ao público esportivo tunisiano.

Leia também

Partida entre França e Iraque corre risco de ser suspensa

Após o “fracasso marroquino”… a mídia escocesa descarrega sua raiva na arbitragem

“Situação dramática”

O jornal “Le Quotidien” escolheu a manchete: “E isso continua...” para comentar a eliminação precoce da seleção tunisiana.

Kamal Za’im escreveu sobre um “novo colapso”, expressando seu pesar pela eliminação precoce do torneio.

Ele disse: “Os tunisianos foram eliminados antes mesmo de sua terceira partida, enquanto esperávamos muito, em uma competição que permite que os melhores terceiros se classifiquem para a segunda fase”.

E acrescentou: “(O técnico) Renard fez algumas mudanças, mas em campo vimos a mesma sensação de impotência”.

Ele também criticou o desempenho da seleção, considerando que “ela não conseguiu construir jogadas nem criar oportunidades de gol”, e considerou que o sucessor de Sabri Lamouchi não conseguiu mudar a “situação dramática”.

Ele resumiu o cenário em três palavras: “tristeza, frustração e algo lamentável”.

“Colapso defensivo”

Por sua vez, o jornal “La Presse” não foi menos crítico, falando de uma “nova e dura decepção” e de um “colapso defensivo”, após sofrer 9 gols em apenas duas partidas.

O jornal escreveu: “A Copa do Mundo de 2026 se transformou em um pesadelo para a Tunísia”.

“A surpresa esperada não aconteceu”

Já o site da rádio “Mosaïque FM” concentrou-se na mudança técnica pela qual a Tunísia passou durante o torneio, observando que a esperada surpresa positiva após a nomeação de Hervé Renard não se concretizou.

A reportagem dizia: “Após a troca repentina de técnico durante o torneio, a equipe nunca conseguiu encontrar a coesão necessária para competir nesse nível... Para a torcida tunisiana, essa é uma grande decepção, já que a campanha mundial terminou antes do tempo”.