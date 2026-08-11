Parece que o retorno do trio ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez para atuarem juntos novamente não é mais algo impossível.

O jornal "The Sun" afirmou que David Beckham pode ter sucesso em promover uma reunião histórica no mundo do futebol ao levar Neymar ao Inter Miami e reviver o lendário trio de ataque MSN.

O ex-meio-campista brasileiro Felipe Melo disse que recebeu informações de que Neymar irá se transferir para o Inter Miami quando seu contrato com o Santos terminar, em dezembro próximo.

Melo afirmou, em sua fala no YouTube: "Conversei com um amigo meu que me deu algumas notícias sobre o Santos antes. Ele me disse que o Neymar vai jogar em Miami. O Neymar vai começar a jogar no Inter Miami a partir de janeiro próximo".

E continuou: "Se isso acontecer, sou o primeiro a anunciar a notícia aqui. Vamos esperar para ver o que vai acontecer".

O futuro de Neymar tornou-se um dos maiores assuntos comentados no mundo do futebol, já que seu contrato com o Santos está previsto para terminar em 31 de dezembro de 2026.

O nome do jogador, de 34 anos, foi associado a uma transferência para o clube turco Galatasaray, mas as declarações de Melo levantaram novas especulações de que o Inter Miami pode ser seu próximo destino.

E se Beckham conseguir concretizar isso, ele voltará a reunir o famoso ataque MSN, que aterrorizou a Europa com o Barcelona.

Messi, Neymar e Suárez formaram um dos ataques mais poderosos que o futebol já viu, entre 2014 e 2017, combinando habilidade, velocidade e finalização diferenciada.

Juntos, eles ergueram nove títulos no Barcelona, incluindo a Liga dos Campeões da Europa, dois títulos do Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes.

A primeira temporada deles juntos resultou em uma tríplice coroa histórica sob o comando de Luis Enrique, e o trio marcou impressionantes 122 gols em todas as competições.

Messi liderou o time marcando 58 gols, Neymar acrescentou 39 gols e Suárez contribuiu com 25 gols, com o Barcelona arrasando seus adversários com um dos ataques mais aterrorizantes da história do futebol.

E agora, o Inter Miami, clube pertencente a Beckham, pode oferecer o palco para um capítulo final.

A chegada de Neymar não criaria apenas uma reunião empolgante dentro de campo, mas também representaria um impulso comercial enorme para a Major League Soccer e para o Inter Miami.

Mas a questão mais importante é se Neymar ainda é capaz de apresentar um desempenho no mais alto nível.

A trajetória do jogador brasileiro nos últimos anos foi afetada por lesões, o que limitou a regularidade de seu nível, embora seu talento e sua fama continuem sem dúvidas.

Atualmente, não há nenhum acordo entre Neymar e o Inter Miami, e o atacante ainda precisa tomar decisões sobre os últimos anos de sua carreira no futebol.

Mas com Messi e Suárez já juntos, e com a possibilidade de Neymar estar disponível como jogador livre, o sonho de ver o MSN reunido novamente não é mais impossível.

Para Beckham, essa contratação poderia funcionar como uma declaração de força.