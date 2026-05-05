O sonho do Besiktas na Copa se desfez de forma brutal aos 98 minutos, com Orkun Kökçü

O Beşiktaş foi eliminado nas semifinais da Copa da Turquia. Em casa, contra o Konyaspor, tudo indicava que o jogo iria para a prorrogação, mas, aos 98 minutos, Enis Bardhi marcou de pênalti e levou o time azarão à final: 0 a 1.
O atacante do Beşiktaş, El Bilal Touré, criou a primeira grande chance com um chute forte, que passou a poucos centímetros acima do gol do goleiro do Konyaspor, Bahadir Güngördü.
Em uma partida por vezes muito acirrada e com poucas chances, o Besiktas teve uma grande oportunidade de ferir o Konyaspor alguns minutos antes do intervalo. Oh Hyeon-gyu, porém, não soube aproveitar o espaço oferecido e chutou de perto direto para as mãos de Bahadir.
Após o intervalo, Orkun Kökçü também esteve perto da glória. O jogador de Haarlem foi empurrado pelas costas no momento em que chutou de cerca de 17 metros, e Bahadir mais uma vez fez uma bela defesa.
O Besiktas foi a equipe mais perigosa, mas o Konyaspor mostrou agilidade na fase final. Um gol aos 87 minutos foi anulado por impedimento, mas oito minutos depois os visitantes receberam um pênalti.
Junior Olaitan segurou de forma evidente e por tempo excessivo a camisa de um atacante, e pagou por isso com um pênalti. Bardhi manteve a calma e levou o Konyaspor à final da competição: 0 a 1. O adversário na final será o Gençlerbirligi ou o Trabzonspor.