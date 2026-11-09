O Barcelona conquistou a liderança e somou três pontos preciosos no coração do Wanda Metropolitano, mas não obteve a resposta para a pergunta mais importante: será que este time é realmente capaz de vencer a Liga dos Campeões?

A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid foi suficiente para liderar La Liga antes da data Fifa, mas também foi suficiente para abrir um tema que passou a atormentar todo torcedor catalão: a defesa.

Em uma noite na qual o ataque foi decisivo graças a Fermín López, a defesa foi novamente o ponto fraco que quase colocou tudo a perder, e a pergunta feita por Pablo Pinto no programa "Carrusel Canalla" virou assunto em toda a Espanha: "Você acha que o Barcelona é capaz de vencer a Liga dos Campeões com esta linha defensiva?".

Uma partida que definiu a liderança e expôs o problema

La Liga se despediu de sua torcida antes da data Fifa com uma partida verdadeiramente emocionante, na qual o Atlético de Madrid recebeu o Barcelona em um confronto decisivo para definir o líder, e o vencedor garantiria a ponta ao menos até o retorno dos jogadores convocados.

O Atlético viu ali uma oportunidade de provar seu retorno à disputa e uma chance de se vingar após o caso Julián Álvarez, que afetou negativamente as relações entre os dois clubes, enquanto o Barcelona precisava dissipar as dúvidas após suas derrotas para o Paris Saint-Germain e para o Real Madrid.

Os comandados de Diego Simeone começaram a partida da melhor maneira possível e marcaram um gol após 10 minutos graças a Giuliano. O primeiro tempo seguiu bem para os donos da casa, mas Fermín López empatou o placar pouco antes do fim do primeiro tempo, e as coisas viraram de cabeça para baixo após o intervalo, quando o desempenho do Barcelona melhorou e o atacante andaluz conseguiu balançar as redes novamente para garantir os três pontos.

Foi uma vitória em condições extremamente difíceis contra um grande time, mas ela levantou dúvidas sobre o desempenho, especialmente na defesa, pois a equipe sofreu muitos gols mais uma vez e, apesar da ausência de vários jogadores lesionados nessa posição, há um amplo debate sobre o futuro do time caso não resolva o problema defensivo.

O Barcelona precisa de um zagueiro no inverno?

Alguns nomes de zagueiros foram citados, mas poucas vozes defenderam os zagueiros atuais por acreditarem que o desempenho deles não foi ruim.

O treinador espanhol Marcos López disse: "O desempenho de Gerard Martín foi excelente, sinceramente, ele jogou com habilidade tanto na posição de zagueiro central quanto na de lateral".

Ainda assim, permanece a sensação de que falta algo ao time, algo que o jornalista espanhol Luis Flaquer confirmou ao dizer que acredita que: "Se eu encontrasse um jogador que agregasse valor, contrataria um zagueiro central no inverno", apesar de a margem de manobra ser limitada pelo mesmo problema que o Barcelona enfrentou nos últimos anos: a situação financeira.

Jordi Martí explicou que "o espaço restante no teto salarial atualmente varia entre três e quatro milhões", portanto "para contratar um zagueiro central com um salário adequado, teremos que vender outro jogador".

Assim, essa possibilidade pode depender da venda, por exemplo, de Alejandro Baldé, com quem Hansi Flick já demonstrou que não conta de forma alguma. Além disso, ele preferiu escalar Bryan Fariñas como lateral, apesar de ser um meio-campista, a incorporá-lo ao time.

A armadilha que ameaça Flick

O jogador aposentado Kiko Narváez já apontou no "Carrusel Deportivo" que acredita que o Barcelona pareceu "um time comum", especialmente ao comparar o desempenho do Bayern de Munique no meio da semana no estádio Wanda Metropolitano com o desempenho do time de Flick no último domingo, quando pareceram "dois times de níveis diferentes" no contexto da Liga dos Campeões.

Martí considera que a chave está na "capacidade do Barcelona de corrigir o rumo, ajustar suas táticas e administrar melhor os minutos de jogo quando o título estiver ao seu alcance, como fez hoje, e evitar repetir os erros que cometeu em partidas eliminatórias anteriores da Liga dos Campeões".

E ele insistiu na necessidade de o Barcelona saber como "administrar seus minutos de jogo com a bola para defender" e "ajustar os riscos de depender de uma linha defensiva adiantada quando necessário", pois dominar isso no momento certo, "esse pequeno detalhe já pode reduzir as chances de vencer a Liga dos Campeões".

O famoso jornalista Santi Ovalle acrescentou que, quando todos os seus jogadores estiverem em plena forma — devido à lesão de vários jogadores titulares no momento ou ao seu retorno recente de lesão — o Barcelona é um concorrente forte, apesar do surgimento de algumas vozes contrárias.

A defesa jovem é suficiente?

Miguel Martín Talavera comentou: "Parece que as pessoas esquecem que Cubarsí é campeão mundial e titular na melhor seleção do mundo".

E Talavera acrescentou, em defesa dos jovens: "Você não pode depender de Gerard Martín, Cubarsí e dos jogadores jovens apenas quando faz uma partida ruim ou perde, isso me parece uma trapaça, especialmente porque Cubarsí, por exemplo, foi titular indiscutível na última temporada com o Barcelona que venceu La Liga e com a seleção espanhola, pela qual disputou todas as partidas".

Portanto, parece que os dirigentes do Barcelona estão muito confiantes de que, quando todos os jogadores estiverem disponíveis, a situação mudará e eles poderão vencer a prestigiosa Liga dos Campeões.