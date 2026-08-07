O sonho do Barcelona acabou? Cancelo retorna ao Al-Hilal após um mês de ausência

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, retornou ao clube saudita, enfim, após uma ausência que durou cerca de um mês inteiro.

O Al-Hilal divulgou, nesta sexta-feira, imagens da chegada de alguns de seus jogadores ao novo local de treinamentos, o "Centro Esportivo Al-Majidiyah", no primeiro treino na capital saudita, Riad, após o retorno da pré-temporada na Áustria.

As imagens mostraram a presença do lateral português João Cancelo pela primeira vez, depois de ele ter se ausentado da pré-temporada que o Al-Hilal disputou na Áustria no período recente.

Alguns relatos afirmaram, na época, que o lateral português havia se ausentado da pré-temporada sem autorização, em meio ao seu desejo de se transferir para o Barcelona, porém isso foi desmentido posteriormente, quando se confirmou que a ausência havia ocorrido em comum acordo entre as duas partes.

O retorno de Cancelo aos treinos do Al-Hilal ocorreu no momento em que alguns relatos da imprensa falaram sobre o sucesso do Barcelona em convencer o Al-Hilal a contar com seus serviços de forma definitiva, por cerca de 10 milhões de euros.

O jogador de 32 anos havia atuado pelo Barcelona, durante a segunda metade da temporada passada, por empréstimo do Al-Hilal, conseguindo convencer o técnico alemão Hansi Flick de suas capacidades, o que o aproxima de permanecer por mais um período.

Cancelo transferiu-se para o Al-Hilal no verão de 2024, vindo do Manchester City, apresentando bom nível em sua primeira temporada, mas ficou de fora da lista de nacionais na segunda temporada, dando início à sua trajetória de saída do clube saudita.