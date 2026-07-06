O sonho de Ronaldo chegou ao fim... A Espanha elimina a Portugal da Copa do Mundo

A seleção espanhola conseguiu eliminar a Portugal da Copa do Mundo de 2026, após vencer os companheiros de Cristiano Ronaldo por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O único gol da partida foi marcado por Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo.

Com esse resultado, a seleção espanhola enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo.

Mikel Oyarzabal desperdiçou a primeira chance da partida após ficar completamente cara a cara com o goleiro Diogo Costa aos 8 minutos, após um passe em profundidade magnífico de Dani Olmo que ultrapassou a defesa, mas chutou rasteiro e a bola passou ao lado da trave esquerda.

Cristiano Ronaldo tentou responder à jogada de Oyarzabal aos 12 minutos, depois de entrar na área com a bola e chutar pelo lado direito, mas o goleiro Unai Simón defendeu, e a bola saiu para escanteio.

A melhor chance de Portugal surgiu aos 41 minutos, em um escanteio pela direita cobrado por Nuno Mendes com um passe curto; ele recuperou a bola antes de entrar na área e disparar um chute forte em direção ao gol, mas a bola bateu na trave.

A partida foi interrompida aos 54 minutos devido à queda de Nuno Mendes, lateral da seleção portuguesa, e a equipe médica entrou em campo para prestar atendimento; no entanto, o craque do Paris não conseguiu continuar a disputa contra Yamin Yamal e saiu de campo, sendo substituído por Nelson Semedo.

A Espanha esteve perto de marcar aos 61 minutos, após um cruzamento de Dani Olmo que Pedri recebeu com um chute na entrada da área, mas a bola passou por cima da trave.

Bruno Fernandes aproveitou uma bola rebatida dentro da área da Espanha aos 76 minutos, controlando-a com o corpo antes de chutar de dentro da área, mas a bola acertou a rede lateral.

O único gol da partida saiu no primeiro minuto do tempo de acréscimo do segundo tempo, depois que Mikel Merino recebeu um passe em profundidade de Ferran Torres, ficou cara a cara com Costa e chutou com força para o fundo da rede.