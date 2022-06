"O sonho de Mbappé mudou, ele sofreu muita pressão para ficar no PSG", diz presidente do Real Madrid

Mandatário do Real Madrid comentou a negociação frustrada com craque do PSG

Título da Champions League, taça da La Liga e a dupla Benzema e Vinicius Jr. voando. Se a temporada do Real Madrid parecia perfeita, um fato em especial causou desconforto e desconfiança entre torcedores – a negativa de Kylian Mbappé ao clube espanhol. Em sua primeira entrevista após as conquistas da temporada, o presidente do Real, Florentino Perez, falou ao El Chiringuito e abordou o episódio, onde revelou acontecimentos dos bastidores que levaram ao atual momento.

"Mbappé não traiu Florentino Pérez. Ele revelou seu sonho de jogar pelo Real Madrid para o mundo inteiro. Tentamos sua contratação em agosto de 2021, mas mesmo com o fracasso nas negociações, ele seguiu dizendo que queria vir para o Real. Tudo mudou 15 dias antes da última tentativa, imagino que por conta da pressão política e econômica que ele sofreu", revelou o mandatário merengue. "Ele mudou seu sonho, não é o Mbappé que conhecíamos. Até o presidente da república falou com ele, o que não faz sentido, já que existem outros times, como Lyon e Marselha. Eles o pressionaram muito, e agora ele é um jogador diferente". "Como dizia Di Stefano, não há ninguém acima de um clube. Tenho carinho por Mbappé, mas existem alguns princípios que eu não podia mudar. Acho que a mãe dele queria que ele viesse para o Real Madrid, mas nem sempre é fácil tomar a decisão correta aos 23 anos de idade. Ele não veio porque não quis", completou Perez. Florentino ainda revelou que desejou sorte a Mbappé após sua decisão, e que não voltou a falar com o craque desde então. O atacante decidiu renovar o seu vínculo com o clube da capital francesa até 2025.