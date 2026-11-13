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A seleção da Líbia conquistou uma valiosa vitória sobre a Tunísia por 2 a 0, nesta sexta-feira, na terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

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Com esse resultado, a seleção da Tunísia caiu para a quarta posição do grupo, com dois pontos, enquanto a Líbia subiu provisoriamente para a liderança, com quatro pontos.

Aos 27 minutos de jogo, os jogadores da Tunísia reclamaram de uma suposta mão na bola e pênalti, mas o árbitro não marcou e decidiu que a partida deveria continuar.

Aos 34 minutos, veio um ataque perigoso da Tunísia, quando Seifeddine Jaziri recebeu um cruzamento e chutou com força, mas o goleiro Aymen Al-Tihar defendeu e mandou para escanteio.

O veterano Ali Maaloul, lateral-esquerdo da seleção da Tunísia, cometeu uma falta ao segurar um dos jogadores da Líbia durante um contra-ataque da Tunísia e derrubá-lo no chão, levando o árbitro da partida a marcar um pênalti contra a Tunísia, que resultou no primeiro gol do jogo, marcado por Ali Youssef aos 44 minutos.

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Uma chance perigosa surgiu para a seleção da Tunísia aos 58 minutos, que quase resultou no empate, por meio de um chute forte de Ben Hmouda, que Ben Slimane pegou e mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

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Aos 60 minutos veio o segundo gol da seleção da Líbia, em um contra-ataque que terminou com um passe magnífico de Seif Jadour para Hamdou Elhouni, que chutou com força para o fundo das redes do goleiro Aymen Dahmen, deixando o placar em 2 a 0.

Elhouni provocou a ira da torcida tunisiana presente na partida ao tirar a camisa durante a comemoração.

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No aspecto histórico, as duas seleções possuem retrospectos diferentes na Copa Africana de Nações, já que a seleção da Tunísia conquistou o título uma vez, em 2004, quando sediou o torneio, além de ter chegado às fases finais em 22 ocasiões, enquanto o feito mais marcante da seleção da Líbia foi alcançar a final em 1982, quando perdeu para Gana nos pênaltis.

A vitória líbia carrega uma importância adicional, não apenas pelo seu valor nas contas do grupo, mas porque representa um marco histórico para a seleção da Líbia, que nunca havia vencido a Tunísia quando a enfrentou como visitante.

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O confronto entre as duas seleções está marcado para se repetir no dia 17 de novembro deste mês, na Líbia, pela quarta rodada, em um duelo que pode desempenhar um papel decisivo na definição de qual seleção está mais próxima de conquistar a vaga de classificação do grupo.