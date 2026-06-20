O sonho da Turquia se transforma em pesadelo... e Güler envia uma mensagem dolorosa aos torcedores

A participação da seleção turca na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim mais cedo do que o esperado, após ser eliminada na fase de grupos logo após as duas primeiras rodadas. A seleção turca sofreu duas derrotas consecutivas e não conseguiu marcar nenhum gol, deixando a competição de forma decepcionante.

A seleção turca perdeu sua partida de estreia para a Austrália por 2 a 0, antes de sofrer outra derrota para o Paraguai por 1 a 0, apesar de a seleção latino-americana ter jogado todo o segundo tempo com dez jogadores, após a expulsão de seu craque Miguel Almirón. Esse resultado é um grande choque para a seleção turca, que chegou ao torneio com grandes ambições e esperava alcançar um feito histórico.

Arda Güler, craque da seleção turca e jogador do Real Madrid, expressou sua profunda tristeza após a eliminação precoce, afirmando que essa participação permanecerá como um dos momentos mais dolorosos de sua carreira internacional.

Güler disse: “Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que este torneio seja esquecido ao longo de toda a minha trajetória na seleção nacional. Representamos clubes grandes e tradicionais, e deveríamos ter provado isso em campo, mas não conseguimos fazer isso e não estivemos à altura da responsabilidade que nos foi atribuída. Levamos um gol muito cedo e, depois disso, as coisas não correram como esperávamos. Não tenho muito a dizer.”

Ele acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Sentimos muita tristeza e vergonha. Pedimos desculpas à nossa torcida e a todos que nos apoiaram e torceram por nós. Continuaremos trabalhando com toda a força para ter um desempenho melhor nos próximos torneios. Somos jogadores que representam grandes clubes, e deveríamos ter refletido isso dentro de campo”.

Por sua vez, o goleiro Ogurcan Çakır compartilhou com seu companheiro Güler os sentimentos de frustração e pesar, afirmando que a seleção não conseguiu atender às expectativas da torcida turca.

Jakir disse: “Peço desculpas ao meu país e ao nosso povo. Queríamos alegrar nossa torcida e fazer com que mantivessem a cabeça erguida, mas não conseguimos. As expectativas eram muito altas, e não estivemos à altura delas”.

E acrescentou: “Peço desculpas também a todos os torcedores que se deram ao trabalho de viajar e comparecer para nos apoiar. Não acho que seja o momento adequado para falar sobre os detalhes da partida. Todos os jogadores deram o máximo de si e lutaram até o fim, mas isso não foi suficiente”.

Temos que aceitar os resultados!

Já o técnico da seleção turca, Vincenzo Montella, demonstrou sua decepção com a eliminação precoce, mas, ao mesmo tempo, fez questão de defender seus jogadores, elogiando o espírito de luta que demonstraram durante a partida.

Montella disse: “A equipe demonstrou personalidade forte e grande espírito de luta, lutando até o último momento da partida. Temos que aceitar os resultados, mesmo que às vezes pareçam ilógicos. O futebol é o esporte mais popular do mundo justamente por isso: às vezes, a melhor equipe não vence, e essa é a natureza do esporte”.

O técnico italiano também enfatizou que se recusa a atribuir a culpa a qualquer jogador em particular, explicando: “O mais fácil nessas circunstâncias é apontar um jogador e colocá-lo como culpado, mas não vejo as coisas dessa maneira. Escolhi esses jogadores porque acredito que eles são os melhores para representar a seleção. Eu esperava que conseguíssemos nos classificar para a próxima fase, mas o futebol é cheio de surpresas, e todas as possibilidades permanecem em aberto em torneios como este”.