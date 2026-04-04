O sonho da Copa do Mundo está se esvaindo? Neymar enfrenta a suspensão mais longa de sua carreira

Os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para o astro Neymar da Silva, que mais uma vez se viu no centro de uma nova polêmica que pode ameaçar o que resta de sua carreira internacional, após suas declarações iradas contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio, na sequência da partida do seu time, o Santos, contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Santos (2 a 0).

Apesar da vitória, Neymar não estava com clima para comemorar, já que recebeu seu terceiro cartão amarelo em quatro partidas, o que o impedirá de participar do próximo confronto contra o Flamengo.

Após a partida, ele fez declarações contundentes contra o árbitro, dizendo: “É sempre a mesma coisa... Não é justo. Sofri uma falta por trás e ele não marcou nada. Fui apenas protestar e disse a ele: ‘Você está louco?’ Mas ele me ignorou completamente. Acho que ele acordou hoje de mau humor e veio para a partida nesse estado”.

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As declarações de Neymar, captadas pelas câmeras enquanto ele ria ao fazê-las, geraram grande polêmica nos meios esportivos e levaram a Comissão de Disciplina da Confederação Brasileira de Futebol a estudar a imposição de uma punição que pode chegar a 12 jogos, especialmente porque o jogador já se envolveu em situações semelhantes ao longo de sua carreira.

A CBF baseia sua posição em um precedente recente, quando o zagueiro do Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, foi suspenso por 12 partidas devido a declarações consideradas discriminatórias contra árbitras.

Analistas acreditam que Neymar pode enfrentar um destino semelhante, especialmente porque suas palavras contra a árbitra Sampaio foram descritas como “ofensivas e antidesportivas”.

Neymar, de 34 anos, vive um momento delicado em sua carreira, tentando recuperar seu nível após três anos de lesões recorrentes e queda de rendimento.

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E apesar de seu bom início nesta temporada pelo Santos, com 3 gols e 3 assistências em 6 partidas, seu comportamento recente pode complicar seu retorno à seleção brasileira.

O técnico Carlo Ancelotti, que comanda a seleção desde o início do ano, ignorou Neymar na última série de jogos internacionais antes do anúncio das listas preliminares para a Copa do Mundo de 2026, preferindo contar com uma nova geração de jogadores.

E quando questionado sobre a possibilidade de convocá-lo, ele respondeu com clareza: “Devemos falar daqueles que estiveram aqui, que jogaram e se destacaram. Se Neymar conseguir chegar à Copa do Mundo 100% recuperado, ele terá um lugar, mas, neste momento, estou satisfeito com o elenco atual”.

A ausência de Neymar da seleção desde outubro de 2023 e o crescente polêmico em torno de seu comportamento dentro e fora de campo colocam seu futuro internacional em jogo. Enquanto ele ainda sonha em participar da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, qualquer suspensão prolongada pode acabar com essas esperanças de vez.

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