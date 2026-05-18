Pep Guardiola vai deixar o Manchester City ao final desta temporada, segundo noticiou o Daily Mail na segunda-feira. Pouco depois, o The Athletic confirmou a notícia e revelou quem será o sucessor do espanhol.

Segundo o jornalista David Ornstein, esse alguém deve ser Enzo Maresca. O italiano de 46 anos deixou o Chelsea há quatro meses, mas agora é o único candidato ao cargo de técnico principal do Manchester City.

Maresca teria mantido conversas com o clube de Manchester ainda antes de deixar o Chelsea. Em outubro, ele se reuniu duas vezes com a diretoria do The Citizens, antes de retornar novamente em dezembro. Aparentemente, essas conversas foram positivas, pois agora o City voltou a procurar Maresca.

Maresca já tem experiência no Manchester City: ele comandou a equipe Sub-21 na temporada 2020/21 e retornou no verão de 2022 como assistente técnico de Guardiola na equipe principal.

No verão de 2024, ele foi para o Chelsea, depois de ter levado o Leicester City à promoção da Championship. Em sua temporada de estreia, ele levou o Chelsea à classificação para a Liga dos Campeões e, além disso, venceu a Liga Conferência e a Copa do Mundo de Clubes.

O italiano deixou o clube do oeste de Londres em 1º de janeiro, apesar de ter um contrato válido até 2029. Já em dezembro, ele havia levantado dúvidas sobre seu futuro, ao declarar que as 48 horas que antecederam a vitória sobre o Everton “foram as mais difíceis desde sua chegada ao clube”, pois considerava que havia “pouco apoio” vindo de muitos setores.