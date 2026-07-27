Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski, confirmou que o avançado polaco preferia continuar mais um ano no Barcelona, algo que também era desejado pelo presidente do clube, Joan Laporta.

Zahavi afirmou, numa entrevista destacada pelo jornal espanhol "Sport": "Sabe que Joan Laporta adora mesmo o Lewa! E queria que Robert jogasse no Camp Nou por mais um ano. Falei com ele sobre isto em dezembro, e disse-me na altura: 'Quero que Robert fique'".

O agente esclareceu que a posição do presidente do clube não estava em sintonia com os planos da direção desportiva e da equipa técnica, tendo Laporta compreendido que não devia interferir no trabalho de Deco e Hansi Flick.

O representante do jogador afirmou: "São eles que decidem o plantel, e não podiam garantir um lugar a Robert no onze titular, algo que era ainda mais importante para ele do que o dinheiro".

E acrescentou: "Conhece-o, ele quer sempre jogar e ser uma peça fundamental na equipa. No entanto, Deco e Flick tinham uma visão diferente para o futuro de Robert no Barcelona, e foi por isso que começámos, a certa altura, a estudar outras opções".

Prosseguiu: "Laporta disse-me: 'Diz ao Robert que gostamos dele. Faz parte da nossa história, e é o homem que salvou o Barcelona'. Percebe? 'Salvou o Barcelona', foi exatamente isto que ele disse".

Zahavi continuou, explicando que estas palavras abririam as portas do clube a Lewandowski: "É por isso que acredito que, se em algum momento ele quiser trabalhar para o Barcelona, haverá lugar para ele ali".

Zahavi abordou o facto de o avançado polaco ter tido a possibilidade de deixar o Barcelona meses antes, tendo revelado que recebeu, em janeiro, uma proposta da Arábia Saudita por duas temporadas no valor de 100 milhões de euros por temporada, mas Lewandowski recusou esta proposta porque a sua prioridade era continuar na equipa catalã.

O agente dos jogadores afirmou: "Em janeiro de 2026, Robert tinha uma proposta em cima da mesa por dois anos no valor de 100 milhões de euros por temporada".

Quando questionado sobre o motivo da recusa, respondeu com firmeza: "Porque ele queria jogar no Barcelona".

Zahavi assinalou que a opção saudita perdeu força mais tarde, depois de os clubes da Roshan League terem alterado a sua política de gastos e de os valores que estavam em cima da mesa há um ano já não estarem disponíveis.

Zahavi manteve contactos com o Al-Ittihad e também com responsáveis do Catar, mas acabou por informar Lewandowski de que esse caminho se tinha tornado complicado.