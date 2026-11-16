«O seu agente está agora em Valdebebas»: Real Madrid dá golpe fatal no Barcelona e rouba jogador do Manchester United

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O Real Madrid está muito perto de vencer uma disputa escaldante por um talento europeu de destaque, cobiçado por vários clubes, como o Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique.

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Segundo o programa «El Chiringuito», Ali Barat, agente de JJ Gabriel, jogador do Manchester United, está em Valdebebas para acertar os últimos pormenores da transferência do jogador inglês para o Real Madrid.

O negócio, que estava em curso há vários dias, entrou na fase final depois de as duas partes terem chegado a um acordo verbal relativamente ao jogador de 16 anos.

Desta forma, o Real Madrid garantiu praticamente um dos talentos emergentes mais destacados do futebol europeu, pelo qual o Barcelona também demonstrou grande interesse.

Os pormenores financeiros do negócio

O clube madrileno tomou a dianteira nas negociações e está atualmente a ultimar todos os pormenores do negócio, que exigirá um investimento superior a 15 milhões de euros.

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Não se trata apenas do valor da transferência: o negócio inclui também a compensação por formação devida ao Manchester United, ligeiramente acima dos 300 mil euros, o contrato do jogador para as próximas cinco temporadas, além das comissões dos intermediários. Assim, o montante total ultrapassará os 15 milhões de euros.

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No entanto, o processo não está isento de dificuldades. O Manchester United, clube onde JJ Gabriel está oficialmente inscrito, está determinado a contestar esta movimentação, por considerar que viola os seus direitos sobre o jogador.

O clube inglês recusa-se a facilitar a saída do jovem e mantém uma posição firme contra estas manobras destinadas a garantir um dos maiores talentos da sua academia.

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Por seu lado, o Real Madrid mostra-se confiante na conclusão do negócio e pretende mantê-lo em segredo até janeiro.

Isto está relacionado com o passaporte da União Europeia obtido pelo jogador, considerado uma condição essencial para facilitar a sua transferência para o campeonato espanhol.

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Mais um passo nas negociações

Segundo o programa «El Chiringuito», a presença de Ali Barat em Valdebebas representa mais um passo nas negociações que o Real Madrid considera praticamente concluídas.

Depois de semanas de contactos e do acordo verbal alcançado recentemente, o clube está a trabalhar para fechar o negócio e garantir JJ Gabriel, superando assim o Barcelona e os outros grandes clubes europeus que acompanhavam a evolução do jogador, mas que não estavam dispostos a satisfazer as exigências dele e dos seus representantes.

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O talentoso médio continua a treinar diariamente de forma individual em Castelldefels, à espera de ver o seu futuro definido e de obter uma nova licença de jogo, depois de já ter conseguido um passaporte da União Europeia por via familiar para ultrapassar os últimos obstáculos legais.

Na reta final das negociações, Gabriel e o seu círculo impuseram um silêncio total em Castelldefels, com a decisão de não prestar quaisquer declarações nem divulgar as visitas obrigatórias aos diferentes clubes, numa mudança substancial de estratégia para evitar os holofotes mediáticos, sobretudo no meio das críticas e do descontentamento do Manchester United com a forma como a sua joia está de saída.

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O avançado tinha pedido para sair do Manchester United depois de ter batido vários recordes no seu escalão etário na formação do clube inglês.