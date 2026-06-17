O Senegal fechou o ciclo... A Copa do Mundo continua punindo os estreantes

Com a ampliação do número de participantes na Copa do Mundo de Futebol (48) e o aumento do número de novas seleções que chegam à competição, surgem desafios específicos que as equipes enfrentam em sua primeira partida de estreia na história.

Estatísticas divulgadas pela Opta, rede especializada em dados esportivos, mostraram que as seleções que disputam sua primeira partida na história de sua participação na Copa do Mundo não conseguiram obter nenhuma vitória nas últimas 17 partidas desse tipo, desde que o Senegal causou uma surpresa histórica ao derrotar a atual campeã, a França, por 1 a 0 na abertura da Copa do Mundo de 2002.

Essas seleções registraram, no total, 4 empates contra 13 derrotas nessas partidas.

Entre as seleções que enfrentaram esse desafio, estão várias seleções árabes. A seleção do Catar disputou sua primeira partida na história de suas participações na Copa do Mundo durante a edição de 2022, sediada pelo país, e perdeu para o Equador por 0 a 2 na partida de abertura do torneio, no Estádio Al-Bayt.

Da mesma forma, a seleção da Jordânia perdeu sua primeira partida na Copa do Mundo nesta manhã de quarta-feira por 3 a 1.

A Copa do Mundo de 2026 contou com quatro seleções que disputaram sua primeira participação na história do torneio: a Jordânia e Cabo Verde, que empataram sem gols em sua estreia contra a Espanha; Curaçao, que foi goleada pela Alemanha por 7 a 1; e o Uzbequistão, que disputará sua primeira partida contra a Colômbia amanhã.

Essa realidade ocorre em um momento em que a Copa do Mundo amplia o número de seleções para 48 pela primeira vez, na edição de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

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