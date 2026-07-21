O Al-Hilal interveio nos últimos instantes para arrebatar das garras da Roma uma das estrelas do Mundial de 2026, disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Al-Hilal apresentou uma proposta para contratar o holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham, durante a próxima janela de transferências de verão.

Romano esclareceu, numa publicação na sua conta pessoal na rede "X", que o clube saudita está a tentar arrebatar Summerville nos últimos momentos, depois de a Roma ter apresentado três propostas para o contratar.

O outro jornalista de confiança, David Ornstein, confirmou que o Al-Hilal já chegou a acordo com o West Ham para garantir o extremo holandês na janela de transferências de verão.

Ornstein explicou que Summerville vai juntar-se ao "Al-Zaeem" por 80 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.

A estrela holandesa superou o colombiano Jhon Durán, que o Al-Nassr contratou ao Aston Villa por 77 milhões de euros, ficando, porém, atrás do brasileiro Neymar da Silva, contratado pelo Al-Hilal ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.

Summerville deverá assinar um contrato de longa duração com o Al-Hilal, depois de passar nos exames médicos nas próximas horas.

O nome de Summerville destacou-se no Mundial de 2026, apesar de não ter sido titular em todos os jogos da seleção da Holanda, tendo marcado dois golos e assistido outros dois.

Para além da Holanda, Summerville apresentou níveis de destaque na última temporada com o West Ham, na qual disputou 34 jogos, tendo marcado 7 golos e feito 5 assistências.

O jogador de 24 anos joga principalmente na posição de extremo esquerdo, mas também pode atuar pelo lado direito, além das posições de avançado e de armador de jogadas, embora com menor frequência.