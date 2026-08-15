O Al-Ittihad falhou na tentativa de quebrar uma velha maldição que o persegue no início de suas partidas no Campeonato Saudita, o Liga Roshn, diante de seu adversário Al-Khaleej, e o segredo está no número 5.

O Al-Ittihad caiu na armadilha do empate por 1 a 1 com seu visitante Al-Khaleej, durante a partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da Liga Roshn.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o Al-Ittihad falhou novamente na tentativa de manter a sequência de vitórias consecutivas nas partidas de abertura da Liga Roshn.

O "Decano" havia vencido a partida de abertura nas quatro temporadas anteriores da Liga Roshn, igualando o que havia conquistado em duas ocasiões anteriores na competição na era do profissionalismo, sendo a última delas entre os anos de 2013 e 2016.

No entanto, o Al-Ittihad sonhava em vencer o Al-Khaleej, a fim de conquistar a quinta vitória consecutiva nas partidas de abertura, um número inédito na história do clube, mas não obteve sucesso.

Dessa forma, o Al-Ittihad falhou em vencer o Al-Khaleej nas três últimas partidas que reuniram as duas equipes, sendo duas partidas na Liga Roshn e uma partida nas semifinais da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

Vale lembrar que os "Tigres" foram obrigados a disputar a partida com apenas 10 jogadores desde o minuto 58, depois que o zagueiro português Danilo Pereira foi expulso diretamente, após a revisão no árbitro de vídeo, por chutar um jogador do Al-Khaleej sem a bola.