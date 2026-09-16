O Atlético de Madrid fez uma promessa empolgante ao seu astro argentino Julián Álvarez, que pode abrir as portas para a sua saída no próximo verão.

O contrato de Julián Álvarez com o Atlético de Madrid vai até o verão de 2030, e o clube recusou veementemente a sua transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências do verão.

Julián anunciou que queria sair, algo que despertou a fúria dentro do Atlético de Madrid, que recusou a proposta do Barça e abriu as portas para a sua transferência ao Arsenal, mas o jogador rejeitou essa possibilidade.

Segundo Pipe Estrada, jornalista espanhol, durante o programa "El Chiringuito", Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, prometeu ao atacante argentino reduzir o valor da cláusula de rescisão em seu contrato caso ele ultrapasse a marca dos vinte gols nesta temporada.

A cláusula de rescisão no contrato de Julián Álvarez é de 500 milhões de euros, um valor difícil de ser pago por qualquer clube para contratar o jogador, mas a sua redução pode mudar essa situação.

Estrada disse: "Miguel Ángel Gil Marín prometeu a Julián que reduzirá o valor da cláusula de rescisão em seu contrato caso ele chegue aos 20 gols".

Por outro lado, os jornalistas Jota Jordi e José Álvarez, no mesmo programa, não confirmaram explicitamente essa cláusula, mas também apontaram que a posição do Atlético a respeito de uma futura venda de seu atacante mudou.

Essa abertura vem depois de semanas difíceis entre Álvarez e o seu clube desde o fechamento da janela de transferências.

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Os relatos indicam que o jogador argentino passou por um período difícil antes de as coisas se acalmarem gradualmente. O seu comprometimento nos treinos e a sua atuação de destaque diante do Liverpool no estádio de Anfield foram muito valorizados dentro do clube.

Gil Marín inclusive ligou pessoalmente ao jogador após a partida para parabenizá-lo pelo seu nível excelente e pela sua elevada moral apesar da derrota.

Álvarez ainda é parte fundamental do projeto de Diego Simeone no momento, e espera-se que mantenha o seu papel central nesta temporada.