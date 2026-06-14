O segredo está em três posições... A dor de cabeça saudita persegue Donis antes do jogo contra o Uruguai

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, dá os últimos retoques na escalação do “Verde” antes do tão aguardado confronto contra o Uruguai na estreia do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, mas algumas posições ainda representam um grande ponto de interrogação para a comissão técnica a poucas horas do apito inicial.

Embora Donis tenha definido a maior parte da escalação titular, a indecisão persiste em três posições-chave que podem ter impacto direto na formação da seleção e em seu estilo de jogo diante de uma das mais fortes seleções da América do Sul.

A disputa pela lateral direita

A posição de ala direito é uma das principais preocupações da comissão técnica, com o nome de Sultan Mandash se destacando como uma das opções mais fortes para entrar na escalação titular.

O jogador possui boas habilidades ofensivas e velocidade nas transições, o que pode oferecer à seleção saudita soluções adicionais nos contra-ataques, especialmente diante de uma seleção candidata a dominar a posse de bola por longos períodos.

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No entanto, Donis analisa cuidadosamente a adequação da escolha ao cenário previsto para a partida, tendo em vista a necessidade de alcançar um equilíbrio entre as tarefas defensivas e o apoio ofensivo nas laterais.

Destaca-se aqui o nome de Mohamed Abou El-Shamat, que conseguiu apresentar um desempenho notável nos últimos tempos e convenceu a comissão técnica, graças à sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

Lateral esquerdo... Ataque ou cautela?

Já a lateral esquerda parece mais complexa, já que o técnico grego pondera entre mais de uma opção, cada uma com características técnicas distintas.

Mutaeb Al-Harbi é considerado a opção mais ofensiva, graças à sua velocidade e capacidade de avançar e criar oportunidades, mas, ao mesmo tempo, pode deixar espaços atrás de si que podem ser explorados pelos jogadores uruguaios, que se destacam nas transições rápidas.

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Por outro lado, opções como Hassan Kadash ou Nawaf Bushel parecem mais inclinadas à disciplina defensiva, o que pode levar Donis a sacrificar parte do poder ofensivo em troca de garantir a segurança da lateral esquerda diante do perigo do adversário.

A batalha pelo meio-campo

O terceiro dilema é a posição de pivô, onde a comissão técnica analisa quem é o jogador capaz de comandar o meio-campo e enfrentar a grande força física dos jogadores uruguaios.

Abdullah Al-Khaibari se destaca como uma opção que confere à seleção solidez defensiva e grande experiência na recuperação de bolas e no corte de jogadas, enquanto Nasser Al-Dosari possui maior capacidade de movimentação entre as linhas e apoio ofensivo.

Além disso, Alaa Al-Hajji continua entre as opções, especialmente devido à sua capacidade de desempenhar mais de uma função no meio-campo, o que dá à comissão técnica flexibilidade tática adicional de acordo com o andamento da partida.

Diante da força da seleção uruguaia e da variedade de suas armas ofensivas, Donis está ciente de que a definição dessas três questões pode ser a chave para toda a partida, pois não se trata apenas de escolher os melhores jogadores, mas sim a combinação capaz de alcançar o equilíbrio entre defesa e ataque em uma das partidas mais difíceis da “Selecção Verde” nos últimos anos.