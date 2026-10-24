O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, revelou o segredo da superioridade do "Líder" diante do Al-Qadsiah na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional, a Roshn Saudi League.

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O Al-Hilal venceu o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2. O primeiro tempo terminou com um gol para cada lado, o que irritou o italiano Simone Inzaghi, treinador do "Líder", já que ele desejava marcar o maior número possível de gols, segundo revelou Koulibaly.

Koulibaly afirmou em declarações à imprensa: "O Inzaghi ficou irritado com os jogadores no intervalo da partida e conversou conosco no vestiário sobre a necessidade de marcar no segundo tempo".

E acrescentou: "O Inzaghi nos disse que nosso time poderia ter marcado o maior número possível de gols no primeiro tempo, mas a equipe não fez isso, e nos pediu para impor nosso controle e não perder a bola, o que aconteceu, e conquistamos os pontos da partida".

Com essa vitória, o "Líder" assumiu a liderança da Roshn League com 27 pontos, superando o Al-Nassr e o Al-Qadsiah por uma diferença de dois pontos.