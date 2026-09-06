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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O segredo está em En-Nesyri: Vitória engole o Al-Nassr com uma carta mágica

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Alemanha
Marrocos

O que aconteceu no clássico?

O clássico entre Al-Nassr e Al-Ittihad teve uma série de momentos notáveis e emocionantes, sendo o mais importante o lance do papel com instruções que o alemão Jens Wissing, técnico do "Al-Ameed", enviou ao capitão da equipe, Danilo Pereira, durante o andamento da partida.

Leia também: Novo trauma: Wissing, o "pesadelo" aterrorizante do Al-Nassr em 112 dias
O Al-Ittihad conquistou uma vitória valiosa sobre o Al-Nassr, por dois gols a um, na partida disputada no estádio "Al-Inmaa" pela 5ª rodada da Roshn League.

De fato, os minutos finais tiveram algumas mudanças táticas feitas pelo técnico alemão, sendo a mais importante a entrada de Muhannad Al-Shanqiti, lateral-direito de origem, para fechar o lado esquerdo (o direito do Al-Nassr), no qual o "Al-Alami" estava concentrando seus ataques contra o Al-Ittihad.

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E não parou por aí: fez também com que o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, exercesse diferentes funções defensivas, entre elas se posicionar igualmente pelo lado direito, que representava perigo.

Campeonato Saudita
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Abha
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No fim da partida, o esquema se transformou em 5 defensores com a presença de 4 jogadores no meio, o que resultou na anulação da maioria dos ataques do Al-Nassr, ao mesmo tempo em que brilhava o goleiro sérvio Predrag Rajković.

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