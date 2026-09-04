O segredo está com Mohamed Noor: por que Reus veste a camisa dos zagueiros no Al-Ittihad?

O clube saudita Al-Ittihad revelou o número da camisa que seu novo jogador colombiano, Richard Ríos, vai vestir na próxima temporada.

O Al-Ittihad anunciou, na manhã de ontem, quinta-feira, bem cedo, a contratação de Richard Ríos, vindo do Benfica por empréstimo até o fim da temporada atual, sem cláusula de compra, segundo revelaram relatos da imprensa.

O clube saudita publicou, nesta sexta-feira, por meio de sua conta oficial na rede "X", um tuíte no qual revelou os detalhes da contratação, além de esclarecer que o meio-campista colombiano vestirá a camisa número 5.

O curioso é que a camisa número 5 costuma ser destinada aos zagueiros, tanto que 5 dos últimos 6 jogadores que usaram essa camisa no Al-Ittihad eram zagueiros, sendo o último deles o italiano Luiz Felipe, entre 2023 e 2025.

Mais curioso ainda é que o próprio Ríos nunca havia vestido a camisa número 5 em sua carreira, sendo que sua última camisa no Benfica foi a de número 20, o mesmo número usado pelo zagueiro e atual capitão do Al-Ittihad, Ahmed Sharahili.

Ríos vestiu no Palmeiras a camisa número 8, número usado pelo recém-chegado das fileiras do Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, e também o número 27, atualmente vestido por Ahmed Al-Ghamdi.

O número que estava vago e que Ríos já havia vestido nos clubes Guarani e Mazatlán é o número 18, mas ele está reservado no Al-Ittihad há cerca de 13 anos, em homenagem ao seu ídolo Mohammed Noor, que deixou o clube em 2013.

Vale lembrar que alguns relatos afirmaram que Richard Ríos estará presente na lista do Al-Ittihad durante o clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, amanhã, sábado, na quinta rodada da Liga Roshn Saudita.