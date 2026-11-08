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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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O segredo dos balões amarelos e verdes nas arquibancadas do Manchester United antes do duelo contra o Aston Villa

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
England

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A torcida do Manchester United manteve seus protestos contra a diretoria do clube antes do duelo com o Aston Villa no estádio de Old Trafford, na noite deste domingo, no encerramento da décima rodada da Premier League, em uma nova cena que reflete o clima de indignação entre os torcedores por causa da situação dentro do clube e da queda nos resultados.

A torcida ergueu uma faixa com uma mensagem clara: "Não queremos um estádio novo, queremos uma diretoria nova". Além disso, um grande número de torcedores levou balões nas cores verde e amarelo, as cores originais do clube em sua fundação, antes de soltá-los no ar com a entrada dos jogadores no gramado para o início da partida.

Esses protestos ocorrem em meio à queda nos resultados do Manchester United ao longo da temporada atual, o que aumentou a intensidade das críticas direcionadas à diretoria do clube, com a torcida exigindo mudanças no nível da propriedade e da administração, depois que os torcedores perderam a confiança na forma como o clube é gerido.

O Manchester United chega ao duelo com o Aston Villa com apenas 7 pontos nos primeiros 9 jogos, ocupando a décima nona posição (penúltima) na tabela de classificação da Premier League.

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Esta não foi a primeira vez que a torcida expressou sua indignação dessa forma, já que o duelo com a Roma na Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, presenciou um protesto semelhante, depois que a torcida atirou bolas de tênis no gramado em protesto contra a diretoria do clube, em uma cena que causou a paralisação do jogo por um breve período.

O duelo com a Roma teve uma reviravolta dramática no gramado, depois que o Manchester United conseguiu transformar a desvantagem de dois gols a zero em uma vitória por 3 a 2, graças aos dois gols de Matheus Cunha e ao gol de Bruno Fernandes, fazendo com que o clima de indignação nas arquibancadas se transformasse em celebrações pela vitória nos minutos finais.

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