O segredo do Real Madrid... Por que o Barcelona escolheu enfrentar o Al-Ahly no Juan Gamper?

Reportagens da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás da escolha do Barcelona pelo Al-Ahly egípcio para enfrentá-lo na Copa Juan Gamper, um torneio amistoso.

Segundo reportagens divulgadas ontem, sexta-feira, o Barcelona chegou a um acordo com o Al-Ahly para disputar uma partida amistosa, válida pela Copa Juan Gamper, no estádio Spotify Camp Nou, no dia 19 de agosto.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” confirmou que o Fulham estava entre as opções em consideração para a partida, já que o Barcelona desejava aproveitar a enorme popularidade dos clubes da Premier League.

No entanto, essa ideia foi totalmente descartada assim que o clube inglês anunciou a contratação do técnico espanhol Álvaro Arbeloa, ex-treinador do rival tradicional Real Madrid, para comandar a equipe na próxima temporada.

O jornal destacou que a diretoria do Barcelona se recusou a permitir que um ex-técnico do Real Madrid disputasse essa competição, especialmente após comentários em que ele criticou o clube catalão durante o período em que trabalhou com o time real.

O Barcelona tentou chegar a um acordo com o Ajax de Amsterdã, da Holanda, e com o Cruz Azul, do México, mas não conseguiu, devido à falta de consenso sobre a data da partida e à exigência de que ela fosse disputada no estádio do clube catalão.

A Copa Juan Gamper é considerada o evento anual em que o Barcelona apresenta seu time principal aos torcedores antes do início da nova temporada.

A competição foi disputada pela primeira vez em 1966 com a participação de quatro times, antes de o formato ser alterado para dois times a partir da edição de 1997.

Vale ressaltar que o Al-Ahly será o primeiro time árabe e africano a ser escolhido para enfrentar o Barcelona pelo título da Copa Juan Gamper, já que os participantes anteriores não saíram dos continentes da Europa e das Américas do Sul e do Norte.