O segredo do número estranho: por que Salah abriu mão de sua camisa habitual em Trabzon?

Mohamed Salah não precisou disputar sua primeira partida com o Trabzonspor para enviar uma mensagem à torcida, pois o fez logo em sua primeira aparição com a camisa do clube, ao escolher um número de camisa curioso, mas que carrega um significado que transcende o futebol para os moradores da cidade turca.

Imagens e vídeos publicados pela conta oficial do Trabzonspor, na quarta-feira, mostraram Salah vestindo a camisa do clube dentro do avião com destino à Turquia, em preparação para se submeter aos exames médicos e assinar seu contrato oficial, com o número 61 nas costas.

A escolha do número gerou grande curiosidade, especialmente porque o capitão da seleção do Egito usou a camisa número 11 durante todos os seus anos no Liverpool, antes de ficar claro que o número 61 representa um símbolo histórico da cidade de Trabzon, já que remete ao código da província no sistema de placas de identificação de veículos da Turquia.

Com o passar dos anos, o número se transformou em um dos símbolos mais marcantes de identidade e pertencimento da cidade, e passou a estar presente nos nomes de lojas e contas em redes sociais. Além disso, a camisa do Trabzonspor com o número 61 goza de um lugar especial entre os torcedores do clube.

O clube turco registrou a viagem de Salah à Turquia com um vídeo, no qual o jogador enviou uma mensagem à torcida, dizendo: "Trabzon, vocês estão prontos? Estou aqui, vejo vocês em breve. Onde quer que estejamos, Trabzon está aqui".

Relatos anteriores haviam apontado que Salah usaria a camisa número 11, mas as imagens oficiais encerraram a polêmica e confirmaram sua escolha pelo número 61, em um gesto que reflete uma ligação simbólica com a cidade desde o momento de sua chegada.

Salah, de 34 anos, vive uma nova experiência com o Trabzonspor após se transferir para o clube em uma negociação de graça, depois do fim de seu contrato com o Liverpool.

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