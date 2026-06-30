O segredo da defesa lendária... Ahmed Shubair analisa a “genialidade” de Yassine Bounou nos pênaltis

O jornalista egípcio Ahmed Shubair elogiou Yassine Bono, goleiro da seleção marroquina, após sua contribuição para a classificação dos Leões do Atlas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.
No confronto contra a Holanda, Bono iniciou a disputa de pênaltis da maneira tradicional, mas percebeu que os chutes holandeses começavam a se dirigir para os cantos altos, então mudou sua estratégia ainda durante a mesma série.
Bono passou a se movimentar constantemente na linha do gol, apontando com as mãos para diferentes cantos e mudando a posição dos pés, antes de ficar totalmente imóvel na trajetória da bola no chute de Krensio Somerville, conseguindo defendê-la com uma mão apenas, em uma das jogadas mais marcantes da competição.
Essa forma de defesa roubou a cena e foi comentada por vários jornais internacionais, especialistas e analistas.
Por sua vez, Shubair, ex-goleiro do Al-Ahly, disse em sua conta no “X”: “Bono estuda bem os adversários, e todos os goleiros fazem isso; o mundo mudou muito, o jogador chuta bem no canto superior direito; não importa o quanto ele se jogue ou salte, não vai alcançá-la. Ele usa uma tática de se mover na linha sem se lançar; por isso, não dá a sensação de dificuldade ou esforço quando ele defende essa bola.”
E Shubair concluiu: “Pelo que vi do desempenho do Marrocos contra a Holanda, não, posso te dizer que o Marrocos vai passar pelo Canadá e, se Deus quiser, chegará às quartas de final da Copa do Mundo.”