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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

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O segredo da defesa lendária... Ahmed Shubair analisa a “genialidade” de Yassine Bounou nos pênaltis

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
Canadá x Marrocos
Canadá
Y. Bounou
Austrália x Egito
Austrália
Egito
Países Baixos
Marrocos
México
Canadá
EUA
Austrália
Egito

O jornalista egípcio Ahmed Shubair elogiou Yassine Bono, goleiro da seleção marroquina, após sua contribuição para a classificação dos Leões do Atlas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.

No confronto contra a Holanda, Bono iniciou a disputa de pênaltis da maneira tradicional, mas percebeu que os chutes holandeses começavam a se dirigir para os cantos altos, então mudou sua estratégia ainda durante a mesma série.

Bono passou a se movimentar constantemente na linha do gol, apontando com as mãos para diferentes cantos e mudando a posição dos pés, antes de ficar totalmente imóvel na trajetória da bola no chute de Krensio Somerville, conseguindo defendê-la com uma mão apenas, em uma das jogadas mais marcantes da competição.

Essa forma de defesa roubou a cena e foi comentada por vários jornais internacionais, especialistas e analistas.

Por sua vez, Shubair, ex-goleiro do Al-Ahly, disse em sua conta no “X”: “Bono estuda bem os adversários, e todos os goleiros fazem isso; o mundo mudou muito, o jogador chuta bem no canto superior direito; não importa o quanto ele se jogue ou salte, não vai alcançá-la. Ele usa uma tática de se mover na linha sem se lançar; por isso, não dá a sensação de dificuldade ou esforço quando ele defende essa bola.”

E Shubair concluiu: “Pelo que vi do desempenho do Marrocos contra a Holanda, não, posso te dizer que o Marrocos vai passar pelo Canadá e, se Deus quiser, chegará às quartas de final da Copa do Mundo.”



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