O sc Heerenveen encerra o período de testes de um ex-jogador promissor: “Não está em forma o suficiente”

A breve passagem de Pierre Dwomoh pelo sc Heerenveen já chegou ao fim. O belga de 21 anos treinava com o elenco desde a segunda-feira de Páscoa, mas terá de deixar o clube. Segundo Sander de Vries, do Leeuwarder Courant, ele não estaria em forma suficiente.

Robin Veldman, técnico do Heerenveen, conhece Dwomoh desde o tempo em que trabalharam juntos na Bélgica. O técnico de 40 anos foi, entre outras funções, assistente técnico do RSC Anderlecht e comandou o time sub-19 do Club Brugge.

Dwomoh passou pelas categorias de base do KRC Genk e, no verão de 2021, aos 17 anos, foi transferido para o Royal Antwerp, que pagou 2 milhões de euros.

O meio-campista não conseguiu impressionar em sua primeira temporada no Antwerp e disputou 14 partidas pelo clube, após o que se seguiram várias transferências por empréstimo.

Assim, Dwomoh jogou pelo SC Braga, KV Oostende e RWDM, que disputa a segunda divisão da Bélgica. No verão de 2024, o meia partiu para a capital inglesa e assinou com o Watford.

Nas últimas uma temporada e meia, Dwomoh não teve tempo de jogo na Championship. Ele disputou apenas doze partidas em uma temporada e meia, sendo duas na temporada atual.

Em janeiro de 2026, o contrato de Dwomoh com o Watford foi rescindido e ele ficou sem clube, indo parar no Heerenveen. Após apenas dois dias, a busca por um novo clube é retomada.