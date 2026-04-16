O SC Braga consegue uma reviravolta sensacional e avança para as semifinais da Liga Europa às custas do Real Betis

O SC Braga garantiu na noite de quinta-feira sua vaga nas semifinais da Liga Europa graças a uma virada espetacular. Os portugueses venceram o Real Betis por 2 a 4 em Sevilha, depois de terem estado perdendo por 2 a 0. O jogo de ida, na semana passada, terminou em 1 a 1. Na semifinal, o adversário será o SC Freiburg, que eliminou o Celta de Vigo na quinta-feira.
O Betis já contava com uma boa notícia antes da partida: Isco voltou ao elenco, após uma lesão no tornozelo que o afastou por meses. O meio-campista espanhol, naturalmente, começou no banco.
O time da casa, com Sofyan Amrabat no time titular, deixou claras suas intenções logo no início. Criou várias chances, mas viu Antony e Cucho Hernández não conseguirem marcar. O primeiro acabou abrindo o placar aos 13 minutos, cabeceando para o gol após cruzamento de Abde Ezzalzouli.
Pouco depois, o próprio Ezzalzouli marcou o 2 a 0: ele chutou para o gol após um cruzamento rasteiro de Pablo Fornals. Ezzalzouli parecia até marcar o terceiro gol em um contra-ataque alguns minutos depois, mas o gol foi anulado por impedimento.
O Braga ainda não tinha mostrado muito, mas pouco antes do intervalo os portugueses recuperaram a esperança. Pau Víctor marcou o 2 a 1 com um voleio, poucos segundos depois de Marc Bartra e Diego Llorente terem caído no chão após uma colisão infeliz.
Esse gol deu muita confiança ao Braga, pois após o intervalo a equipe partiu para cima. Carvalho cabeceou para o gol em uma cobrança de falta (2 a 2), Ricardo Horta converteu um pênalti após uma falta de Amrabat em Demir Ege Tiknaz: 2 a 3.
O Betis não conseguiu reagir a isso. Pior ainda: a quinze minutos do fim, Jean-Baptiste Gorby marcou o decisivo 2 a 4, ao cabecear de primeira um cruzamento desviado.