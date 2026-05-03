O Sassuolo surpreende um fraco AC Milan e manda o time reduzido a dez jogadores para casa com uma derrota

O Sassuolo proporcionou uma tarde dolorosa ao AC Milan no domingo. A equipe da casa dominou os milaneses em todos os aspectos e venceu por 2 a 0, de forma merecida. Com a derrota, o Milan não conseguiu aproveitar a perda de pontos do Napoli, seu concorrente direto.

O Sassuolo marcou logo no início da partida. Em cinco minutos, o placar já estava 1 a 0, após um belo contra-ataque que terminou com o capitão Domenico Berardi. A equipe da casa aproveitou ao máximo a perda de bola do meio-campista do Milan, Ardon Jashari, que simplesmente entregou a bola no meio-campo.

O Milan teve visíveis dificuldades na fase inicial e foi alertado algumas vezes. Pouco depois do primeiro gol, o Sassuolo teve novamente uma excelente oportunidade de ampliar a vantagem, mas o atacante M'Bala Nzola viu seu chute ser defendido por um Mike Maignan atento.

Mesmo assim, o Milan foi ajudado duas vezes em pouco tempo por falhas na construção de jogadas da equipe da casa. Especialmente na segunda vez, havia muito espaço para os milaneses atacarem. Mas Rafael Leão não estava com a mira afiada e chutou para fora. Assim, o placar permaneceu 1 a 0.

Aos 23 minutos, a situação não ficou mais fácil para o Milan. Fikayo Tomori recebeu seu segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. O zagueiro inglês cometeu uma falta em Armand Laurienté, deixando sua equipe com dez jogadores. No entanto, a situação não ficou realmente mais difícil para os Rossoneri no restante do primeiro tempo; o Sassuolo não criou mais grandes chances. A equipe de Massimiliano Allegri também não se mostrou realmente perigosa, exceto por um chute fraco de Alexis Saelemaekers nos minutos finais.

Logo após o intervalo, o Sassuolo finalmente marcou. Laurienté, após uma bela jogada combinada com o destaque Kristian Thorstvedt, chutou a bola no canto curto, passando por Maignan: 2 a 0. Com isso, o Milan se viu diante de uma tarefa praticamente impossível.

No restante do segundo tempo, o Sassuolo conseguiu criar algumas situações promissoras, mas não conseguiu ampliar a vantagem. Por outro lado, o time visitante, com dez jogadores, teve visíveis dificuldades e não conseguiu criar nada no ataque. A equipe de Allegri não acertou a trave sequer uma vez durante toda a partida.

Com essa derrota, o Milan não conseguiu aproveitar a perda de pontos do segundo colocado, o Napoli, que empatou no sábado contra o Como (0 a 0). A diferença entre o Milan e o líder Inter é agora de doze pontos, e de nove em relação ao Napoli. O Inter entra em campo no domingo à noite contra o Parma e, portanto, pode ser campeão em caso de vitória.