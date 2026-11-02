Há 43 anos, numa noite que permanece gravada na memória da torcida do Barcelona com sangue, fúria e cartões vermelhos, o Aston Villa escreveu um capítulo polêmico às custas dos blaugranas.

E hoje, a história volta a reunir os dois gigantes mais uma vez na Liga dos Campeões da Europa, em um confronto que traz à lembrança uma das partidas mais emocionantes da história da Supercopa.

Barcelona e Aston Villa se enfrentam amanhã, terça-feira, no estádio Camp Nou, 46 anos depois da famosa "Batalha de Villa Park", em uma partida que carrega um rico legado histórico que vai além de meros três pontos.

A noite de sangue em Birmingham

O "Mundo Deportivo" conta a história que remonta a 26 de janeiro de 1983, quando as duas equipes se enfrentaram na volta da Supercopa da Europa, que então era disputada no sistema de ida e volta entre o campeão da Copa da Europa e o campeão da Recopa.

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O Barcelona havia vencido o jogo de ida no Camp Nou por 1 a 0, com gol de Marcos Alonso, apesar da ausência de seu novo astro Diego Armando Maradona por causa de uma hepatite, mas a partida de volta em Villa Park se transformou em uma verdadeira batalha.

O Aston Villa, campeão da Europa em 1982 após vencer o Bayern de Munique com gol de Peter Withe na final de Roterdã, era uma equipe que se destacava mais pela força física e pela agressividade do que pela habilidade, e naquela noite o Barcelona pagou um preço alto.

Depois de uma cotovelada intencional de Withe no lendário zagueiro do Barcelona Migueli, ignorada pelo árbitro belga Alexis Ponnet, "Tarzán" continuou jogando com a camisa manchada de sangue e um corte profundo no lábio que precisou de pontos médicos, em uma cena que consolidou a lenda de sua lealdade, depois de ter disputado a final de Basileia em 1979 com a clavícula fraturada.

E a emoção não parou por aí: aos 80 minutos, Gary Shaw marcou o gol de empate, levando a partida à prorrogação, que testemunhou o auge do caos arbitral; aos 100 minutos, foi assinalado um pênalti classificado como extremamente generoso para os donos da casa.

Enquanto o Barcelona jogava com dez jogadores após a expulsão de Julio Alberto, antes de Marcos Alonso receber um cartão vermelho direto por reclamação, e em meio ao caos, Gordon Cowans (100) e Ken McNaught (105) marcaram dois gols, com o Aston Villa arrebatando o título pelo placar de 3 a 0.

Cruyff abre o caminho

Aquele confronto não foi o primeiro entre as duas equipes; nas quartas de final da Copa da UEFA da temporada 1977-1978, as duas equipes voltaram a se enfrentar, e o Barcelona, comandado por Johan Cruyff, empatou na ida na Inglaterra por 2 a 2, com gols de Cruyff e Zuviría, antes de garantir a classificação na volta no Camp Nou pelo placar de 2 a 1, com gols de Migueli e Asensi, antes de cair mais tarde diante do PSV Eindhoven, que foi coroado campeão.

E hoje, depois que o Chelsea se juntou ao Liverpool e ao Manchester United no rol dos campeões ingleses, o Aston Villa, campeão esquecido da Europa entre 1979 e 1982 junto ao lendário Nottingham Forest comandado por Brian Clough, volta a ficar diante do Barcelona, mas desta vez na Liga dos Campeões em seu novo formato.