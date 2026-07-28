The Guardian: "A França aposta em seu tão aguardado retorno com a lenda Zidane como treinador principal."

The Sun: "Zidane foi finalmente nomeado o novo técnico da seleção francesa. O ex-treinador do Real Madrid retorna após cinco anos fora do futebol e tentará reconstruir a equipe depois da eliminação na semifinal da Copa do Mundo."

The Telegraph: "Zinedine Zidane retorna com seu 'emprego dos sonhos' como técnico da seleção francesa."

L'Équipe: "Vinte anos após a final da Copa do Mundo de 2006, a Federação Francesa de Futebol apresentou o sucessor de Didier Deschamps. (...) Zidane agora muda de ambiente e de função, mas a expectativa e o fascínio que ele desperta seguem intactos."

Le Figaro: "Fala-se disso há tanto tempo que essa nomeação agora oficial parece algo natural. Ainda assim, o homem tem um carisma tão grande que esse acontecimento vem acompanhado de expectativas enormes. A tal ponto que Zidane é elevado à condição de salvador — aquele que não apenas permitirá conquistar títulos, mas também vencer jogos com um estilo de jogo atraente."

Le Parisien: "Agora cabe a ele dar continuidade ao impressionante legado de Didier Deschamps e, ao mesmo tempo, deixar sua própria marca."

RMC Sport: "Nos últimos cinco anos, ZZ se afastou da vida pública. Esperou pacientemente por sua chance e aparecia regularmente em manifestações, eventos beneficentes ou nos estádios para ver seus filhos jogarem. Agora finalmente chegou a hora. E a aventura começa em 25 de setembro, com a primeira rodada da Liga das Nações, na Turquia."

Zinedin Zidane "volta para casa"

Gazetta dello Sport: "Uma nomeação esperada há anos agora é finalmente oficial. Zidane assinou contrato até 2030, com o objetivo de conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, como já fez como jogador (2000 e 1998)."

OE24: "Bomba de Zidane é oficial"

AS: "Zidane volta para casa. Cinco anos de uma longa e interminável espera, nos quais recusou propostas de grandes clubes europeus, chegaram ao fim em 2026. (...) O destino, por mais caprichoso que seja, decidiu que seu primeiro jogo em solo francês em sua nova função será contra a Itália — justamente a seleção contra a qual disputou a última partida de sua carreira, encerrada com expulsão na prorrogação da final da Copa do Mundo, depois de dar uma cabeçada em Materazzi."

Sport: "Agora é oficial. Uma nova era no futebol francês começa. Cinco anos após sua saída do Real Madrid, Zidane assume a partir desta terça-feira o comando da seleção francesa."





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