O salvador ausente... A Argentina sente falta do homem dos grandes momentos

A Argentina não encontrou a solução ideal para a lateral esquerda desde que seu astro Ángel Di María se aposentou da seleção há dois anos.

Os campeões mundiais se preparam para dar continuidade ao sonho de conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva quando enfrentarem a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, amanhã de manhã, domingo.

A última vez que a Argentina enfrentou a Suíça em uma Copa do Mundo foi no Brasil, em 2014. Aquela seleção, que conseguiu o vice-campeonato mundial atrás da Alemanha, passou por vários momentos difíceis antes de chegar à final.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal catalão AS na noite de sábado, um desses momentos ocorreu nas oitavas de final, quando a Argentina enfrentou justamente a seleção suíça. E o salvador naquele dia, que marcou o gol da vitória na prorrogação em um momento decisivo — o “anjo da guarda” de que o técnico Lionel Scaloni tanto precisa agora nos momentos críticos — foi Di María.

Desde que anunciou sua aposentadoria da seleção argentina após a última Copa América, a vaga que ele deixou na ala esquerda do ataque argentino permaneceu em aberto.

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Scaloni tentou de tudo para encontrar uma solução. Nesta Copa do Mundo, ele começou com Thiago Almada e colocou nessa posição também Lo Celso, Julián e Nico González; depois, como último recurso, colocou Mac Allister na ala para reorganizar a formação: do habitual esquema 4-3-3 no Catar para o 4-4-2 com o qual já havia jogado contra o Egito, com o jogador do Liverpool na lateral esquerda.

Di María disputou 145 partidas pela Argentina, marcou 31 gols e deu 32 assistências. Estreou-se em 6 de setembro de 2008 e se despediu da seleção como uma das lendas da história, após conquistar quatro títulos importantes: a Copa do Mundo de 2022, a Copa América de 2021 e 2024 e a final da “Finalésima” de 2022.

Segundo o AS, o próprio Scaloni admitiu — anteriormente — que tentaram convencê-lo a voltar à seleção argentina: “Dissemos ao Ángel para vir se despedir de sua torcida. Ele se foi e não há como convencê-lo; tentamos, mas sua decisão é definitiva. A história dele é como um filme e terminou da melhor maneira possível. Ele é uma lenda. Quando alguém toma uma decisão, ela é ponderada. Ele conseguiu refletir bem sobre isso e, hoje, podemos dizer que foi uma decisão acertada, pois se aposentou como vencedor e como um dos melhores jogadores de futebol da nossa história”.

E concluiu: “Agora, no Rosario Central, Di María assistirá ao jogo entre a Argentina e a Suíça de uma perspectiva totalmente diferente daquela de 2014. Naquela época, ele assumiu o papel de salvador, como fez tantas outras vezes; agora, porém, vai sofrer ao ver que não há um substituto garantido para ocupar o seu lugar. Isso já dava para perceber após sua saída”.

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