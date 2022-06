O saldo da invasão na final Real x Liverpool na Champions: até imagens da confusão desapareceram do estádio

As investigações continuam em andamento dos eventos que ocorreram antes da partida final europeia, no Stade de France, em 28 de maio

Os eventos melancólicos que marcaram o encontro final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France em 28 de maio continuam a ser manchetes em toda a Europa, com a revelação de que imagens de câmeras de segurança capturando algumas das cenas caóticas do lado de fora de um local histórico foram destruídas.

Uma comissão do Senado francês, que está investigando os acontecimentos antes do evento nos arredores de Paris, revelou que algumas gravações de vídeo não estão disponíveis, com as autoridades se arrastando quando se trata de fazer pedidos.

A lei francesa determina que a vigilância por vídeo deve ser destruída em sete dias, a menos que se torne objeto de uma questão legal, e a federação de futebol do país esperou mais de 12 dias antes de fazer perguntas a quem tinha acesso às imagens.

Por que as imagens das transmissões da final da Champions League foram excluídas?

O co-presidente da comissão do Senado, Laurent Lafon, expressou sua surpresa ao saber que os vídeos de um incidente tão importante – que levou ao início de um espetáculo global sendo adiado – foram autorizados a desaparecer.

Ele disse à AFP: “Estamos surpresos. Houve muito tempo para solicitá-los (as imagens). Precisamos entender o que aconteceu.”

Lafon acrescentou que o fiasco na capital francesa parece ter sido resultado de “um acúmulo de disfunções” que podem estar ligadas a uma “falta de preparação” por parte de uma arena que ganhou o direito de sediar depois de ter sido retirada de São Petersburgo na Rússia .

O major do Liverpool, Steve Rotheram, questionou por que a Federação Francesa de Futebol permitiu que os vídeos fossem destruídos, com o líder do Senado, Bruno Retailleau, acrescentando que “tudo leva a acreditar que conscientemente deixamos exposições comprometedoras serem destruídas”.

O que acontece agora?

A polícia francesa afirma que algumas imagens de vídeo da noite em questão ainda estão disponíveis, faltando 30 dias para que os vídeos das vias públicas sejam destruídos.

A Uefa continua a investigar com urgência, com a entidade que administra o futebol europeu tentando determinar por que tantos torcedores foram deixados fora do campo quando o pontapé inicial se aproximava e se as forças policiais locais agiram ou não ao optar por usar gás lacrimogêneo no grupos que incluíam crianças pequenas.

O prefeito de polícia de Paris, Didier Lallement, já começou a recuar nas acusações que fez na época dos incidentes em questão, sugerindo que até 40.000 bilhetes falsos estavam em circulação – o que levou a atrasos na entrada e decisões de fechamento de certos portões.

Ele disse: "Foi obviamente um fracasso, porque as pessoas foram empurradas ou atacadas, embora devêssemos segurança a elas.

“Tenho plena consciência de que pessoas agindo de boa fé, até mesmo famílias, foram atacadas com gás lacrimogêneo. Por isso sinto muito. Mas não havia outro jeito.”

Ele acrescentou nas reivindicações do bilhete: “Eu posso estar errado no valor de 30.000 a 40.000 mil que dei ao ministro [do Interior].

“Do ponto de vista operacional, não muda nada se estiver em torno de 40.000 ou 30.000 ou 20.000.”

Investigações também estão sendo realizadas sobre por que os torcedores foram expostos a gangues de criminosos na saída do Stade de France, com muitos alegando ter sido roubados com faca.