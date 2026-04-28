O Roda JC evita por um triz mais uma derrota em casa e ainda tem tudo a seu favor nas eliminatórias

O Roda JC evitou uma derrota no último suspiro na noite de terça-feira, nas eliminatórias da Keuken Kampioen. Por muito tempo, parecia que o RKC Waalwijk levaria a melhor graças a um chute certeiro de Denilho Cleonise, mas, no último minuto, Tomas Kalinauskas marcou o gol de empate: 1 a 1. A partida de volta será disputada na sexta-feira.

Os visitantes de Waalwijk começaram mal e cometeram alguns erros desleixados na construção das jogadas. O Roda, porém, não soube aproveitar: Michael Breij, Iman Griffith e Joey Paul Muller não tiveram precisão na finalização.

A equipe da casa não conseguiu, portanto, traduzir a superioridade em gols, e isso quase lhe custou caro pouco antes do intervalo. Jesper Uneken teve uma grande chance de abrir o placar, mas seu chute foi defendido com maestria pelo goleiro Justin Treichel.

Após o intervalo, porém, o Roda acabou sofrendo o golpe fatal. Uma bola perdida caiu nos pés de Cleonise, que criou espaço para si mesmo e chutou com força devastadora. A bola entrou de forma espetacular no ângulo: 0 a 1.

O RKC assumiu a liderança de forma um tanto inesperada, o que fez com que o Roda tivesse que correr atrás do placar. A atuação do time da casa foi apática, mas, no último suspiro, saiu o 1 a 1. Tomas Kalinauskas acertou o alvo da entrada da área e levou o Parkstad Limburg Stadion ao delírio.

O Roda apresenta um saldo dramático nos jogos em casa nesta temporada. No campeonato, apenas quatro das 19 partidas disputadas no Parkstad Limburg Stadion terminaram com vitória. Nos jogos fora de casa, o desempenho é bem melhor e, portanto, ainda há esperança para sexta-feira, quando será disputada a partida de volta em Waalwijk. O vencedor da dupla de jogos será o adversário do Willem II na próxima fase dos playoffs.