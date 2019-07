O retrospecto do Palmeiras em mata-matas da Libertadores

Verdão entra em campo nesta terça-feira (23) para mais um confronto decisivo no torneio

Em duelo que abre as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras, time de melhor campanha geral na fase de grupos, visita o Godoy Cruz nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Mendoza, na , e pode adicionar um novo capítulo na história.

Em 15 participações no torneio, a equipe paulista se classificou 12 vezes até às oitavas de final, com números surpreendentes e animadores para a torcida do . Confira!

RETROSPECTO DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

ANO FASE 2018 Semifinal 2017 Oitavas de final 2016 Fase de Grupos 2013 Oitavas de final 2009 Quartas de final 2006 Oitavas de final 2005 Oitavas de final 2001 Semifinal 2000 Vice 1999 Campeão 1995 Quartas de final 1994 Oitavas de final 1979 Fase de Grupos 1974 Fase de Grupos 1973 Fase de Grupos 1971 2ª fase 1968 Vice 1961 Vice

Das 12 passagens até às oitavas, oito delas o Verdão chegou até as quartas e seis vezes até a semifinal. Além do mais, disputou quatro finais, com apenas um título conquistado: 1999.

PALMEIRAS - JOGOS 2019

JOGOS