O retorno inesperado do craque do Arsenal deixa Arteta muito feliz

O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, recebeu um grande impulso moral antes da reta final da temporada atual, na qual os Gunners disputam os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 70 pontos, nove pontos à frente do Manchester City, que tem um jogo a menos, a sete rodadas do fim da competição.

Já na Liga dos Campeões, o Arsenal está prestes a se classificar para as semifinais após a vitória fora de casa contra o Sporting de Lisboa (1 a 0) na partida de ida das quartas de final.

Nesse sentido, o jornal britânico “Mirror” informou que Iberechi Eze retornou de forma surpreendente aos treinos do Arsenal, o que deu ao time um grande impulso moral.

Havia crescentes preocupações quanto à possibilidade de o ex-jogador do Crystal Palace ficar afastado por um longo período após se lesionar antes do início da última pausa para os jogos internacionais.

Após sofrer uma lesão na panturrilha pouco antes da pausa internacional, alguns relatos da imprensa indicavam que o astro inglês ficaria afastado por seis semanas, mas ele apareceu nos treinos dos Gunners nesta quinta-feira ao lado de seus companheiros.

O retorno de Eze ocorre em meio a lesões de vários jogadores do elenco do Arsenal, com destaque para o capitão Martin Ødegaard, que foi obrigado a deixar o estádio do Sporting de Lisboa durante a partida após sofrer uma lesão, ficando de fora dos treinos de hoje.

Além de Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori e Piero Hincapie também não participaram dos treinos de hoje, em preparação para a partida contra o Bournemouth no próximo sábado, válida pela 32ª rodada da Premier League.

Calafiori jogou a partida inteira (90 minutos) contra o Sporting, e entende-se que o jogador italiano ficou de fora do treino apenas para descansar e se recuperar, de acordo com reportagens do site “Football London”.

Enquanto isso, Saka está fora da escalação do Arsenal desde a final da Copa da Liga, enquanto relatos indicam que Hincapie ficará afastado por um período após sofrer uma lesão nos tendões da coxa durante a pausa para os jogos internacionais.

Arteta terá de lidar com todas essas preocupações à medida que os Gunners entram nas últimas sete partidas da Premier League.